ENTREVISTA

Victoria Suárez Araujo, CEO y cofundadora de Pindata, señaló en Startup Sounds la importancia de validar "esa intuición que tenemos" con "datos"

"Históricamente los líderes tomaron decisiones con la intuición, pero siempre tiene que estar acompañada de datos. ¿Para qué? Para poder validar eso", apuntó

4 de febrero 2026 - 10:54hs
Captura de pantalla 2026-02-04 100824

Victoria Suárez Araujo, CEO y cofundadora de Pindata, una plataforma de Talent Analytics que ayuda a las organizaciones a mapear habilidades técnicas y socioemocionales para alinear talento y estrategia, habló con El Observador en el ciclo de entrevistas Startup Sounds en colaboración con Draper House Americas y destacó la importancia de tomar decisiones acompañado de "datos".

"El gran problema hoy dentro de las organizaciones es que realmente hay grandes desafíos de transformación por donde lo mires. Las empresas hace años vienen hablando de la transformación digital y que viene una nueva ola, una nueva tecnología, y parece que otra vez derriba todo lo que creíamos que era verdad y hay que construir de nuevo, pero lo que falta ahí son datos", comenzó apuntando.

"Históricamente los líderes tomaron decisiones con la intuición, pero siempre tiene que estar acompañada de datos. ¿Para qué? Para poder validar eso", agregó.

En este sentido, Suárez señaló que el rol del área de recursos humanos o de los líderes siempre fue algo "como más soft", enfocado a las "habilidades socioemocionales", cuando "hay un espacio muy grande para darle un trasfondo científico".

"Validar esa intuición que tenemos, que no hay que perderla, con datos, en tomar decisiones, con entender cuál es el capital intelectual de una empresa", explicó.

"Muchas veces, quizás, yo me cruzo con empresas gigantes, desde mil colaboradores a casos de empresas con las que estamos hablando en México de 170 mil personas dentro de una organización. Y, quieras o no, los desafíos se repiten en una y otra, que es: tengo un equipo y, como decimos nosotros, estoy poniendo a Messi a jugar en el arco", cerró.

Repasá la entrevista completa a continuación:

Embed - VICTORIA SUÁREZ ARAUJO, de PINDATA: Cómo mejorar productividad hasta 35% con IA y Talent Analytics

