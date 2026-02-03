Dólar
/ ENTREVISTA

Mauricio Sestopal, CEO y fundador de Muni Digital, reveló en Startup Sounds cómo surgió la idea de empezar a vender tecnología al sector público

3 de febrero 2026 - 13:39hs
Mauricio Sestopal, CEO y fundador de Muni Digital

Mauricio Sestopal, CEO y fundador de Muni Digital, contó en el ciclo de entrevistas Startup Sounds de El Observador en colaboración con Draper House Americas cómo surgió la idea de empezar a vender tecnología al sector público.

Según Sestopal, todo empezó cuando su socio, Martín Bono, se acercó a él y le reveló que estaba "desarrollando un sistema para municipios".

"Estamos hablando del año 2012, 2013; era raro, algo difícil de pensar. Y más tecnología que a lo mejor apuntaba a la parte mobile, que estaba recién saliendo", contó.

"Y la verdad es que así arrancó el camino", dijo, y recordó que los primeros municipios con los que trabajaron fueron los del norte argentino.

"La Rioja, Catamarca, esa zona fue la que nos acogió. En algún punto fueron los primeros clientes que tuvimos", mencionó.

Repasá la entrevista completa a continuación:

