Mauricio Sestopal, CEO y fundador de Muni Digital, reveló en Startup Sounds cómo surgió la idea de empezar a vender tecnología al sector público

Mauricio Sestopal, CEO y fundador de Muni Digital, contó en el ciclo de entrevistas Startup Sounds de El Observador en colaboración con Draper House Americas cómo surgió la idea de empezar a vender tecnología al sector público.
Según Sestopal, todo empezó cuando su socio, Martín Bono, se acercó a él y le reveló que estaba "desarrollando un sistema para municipios"