Mauricio Sestopal, CEO y fundador de Muni Digital, reveló en Startup Sounds cómo surgió la idea de empezar a vender tecnología al sector público

Mauricio Sestopal, CEO y fundador de Muni Digital

Mauricio Sestopal, CEO y fundador de Muni Digital, contó en el ciclo de entrevistas Startup Sounds de El Observador en colaboración con Draper House Americas cómo surgió la idea de empezar a vender tecnología al sector público.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según Sestopal, todo empezó cuando su socio, Martín Bono, se acercó a él y le reveló que estaba "desarrollando un sistema para municipios".

"Estamos hablando del año 2012, 2013; era raro, algo difícil de pensar. Y más tecnología que a lo mejor apuntaba a la parte mobile, que estaba recién saliendo", contó.

"Y la verdad es que así arrancó el camino", dijo, y recordó que los primeros municipios con los que trabajaron fueron los del norte argentino.