Spuntone & Mendaro: el regreso a lo esencial de un dúo que encontró su voz y sabe lo que busca: "la idea es simplemente sacarle lo mejor a cada canción"

La música uruguaya ha sido testigo, durante la última década y media, de una sociedad artística que trascendió el formato de proyecto pasajero para consolidarse como una referencia ineludible de la escena local. Alejandro Spuntone y Guzmán Mendaro, durante su participación en el programa La Playlist del canal de streaming de El Observador, repasaron los pilares que sostienen su vínculo y adelantaron los detalles de su próximo espectáculo, titulado Esencial, que tendrá lugar el 22 de octubre en La Trastienda.

La historia de Spuntone & Mendaro comenzó de manera fortuita en 2010, en el bar Tabaré, durante un ciclo de presentaciones de Juan Casanova. Lo que inició como un encuentro casual entre colegas —en un momento donde Mendaro colaboraba con figuras de la talla de Jaime Roos, Rubén Rada y Francis Andreu, además de su rol como guitarrista en Hereford — se transformó, casi sin buscarlo, en una identidad sonora inconfundible.

"En los primeros discos descubrimos nuestro sonido. Cuando cantamos juntos, tenemos una identidad que no es ni la mía ni la de él, es nuestra. Una vez que encontrás ese lenguaje común, todo fluye", explicó Mendaro durante la entrevista.

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Este proceso de maduración los llevó a grabar su primer material discográfico, que alcanzó el estatus de disco de platino. Lejos de las pretensiones de la industria, el álbum se caracterizó por su naturalidad, incluyendo incluso ruidos ambientales y registros en vivo que capturaban la esencia de la "juntada" entre amigos.

La pérdida de prejuicios y la apertura musical

Uno de los puntos centrales del diálogo fue la transformación personal y artística que ambos experimentaron a lo largo de los años. Spuntone reconoció que, al inicio de su carrera, cargaba con prejuicios propios de la escena rockera de la época, donde los géneros musicales solían estar compartimentados.

"Lo que incorporé de Guzmán es el manejo de la música en general, sin etiquetas de género. Antes, por mis prejuicios, quizás no hubiera hecho ciertas colaboraciones. Trabajar con él me enseñó a disfrutar de las buenas canciones, más allá de si vienen del rock, la murga o el folclore", señaló el cantante.

El show "Esencial": un retorno a las raíces

Tras haber transitado proyectos de mayor escala, como el ciclo Alquimia junto al argentino Mariano Martínez y presentaciones en grandes escenarios como el Teatro de Verano y el Teatro Solís, el dúo decidió volver al formato que los vio nacer: la guitarra y la voz.

"El show en La Trastienda se llama Esencial porque vamos a tocar tal cual empezamos. Nos dimos cuenta, en presentaciones recientes en formatos más pequeños, de lo bien que la pasamos. Es como estar en el living de tu casa, contando historias y divirtiéndose, sin estrés", afirmó Spuntone.

Para los músicos, la complejidad de las bandas numerosas —donde los arreglos suelen ser objeto de mayor debate— contrasta con la fluidez del dúo. "En las bandas hay más discusiones de arreglos. Aquí, al ser solo nosotros dos, el consenso es inmediato. Si uno se siente incómodo con una propuesta, se respeta. Es una negociación permanente, pero basada en un conocimiento mutuo de 16 años", agregó Mendaro.

La gestión de la carrera y el futuro

A pesar de la longevidad del proyecto, ambos artistas coinciden en que no existe una presión externa por cumplir con cuotas de producción. "No hay ninguna presión de sacar tantos discos por año. Hacemos lo que nos sale en el momento. La idea es simplemente sacarle lo mejor a cada canción", concluyó Spuntone.

Con una gira en puerta que los llevará por Tacuarembó y Durazno, y la reciente grabación de material propio, el dúo reafirma que su vigencia no depende de fórmulas comerciales, sino de la honestidad de una propuesta que, tras más de una década, sigue encontrando en la sencillez su mayor fortaleza.