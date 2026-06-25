Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 25 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este jueves 25 de junio una jornada fría en todo el país, con heladas en varias regiones , temperaturas mínimas de hasta 0 °C , baja probabilidad de precipitaciones y rachas de viento que podrán alcanzar los 50 km/h .

En la capital y alrededores se espera una temperatura de entre 5 °C y 12 °C .

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto , con períodos de algo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones escasas . El viento soplará del noroeste (NW) entre 20 y 40 km/h , con rachas de hasta 50 km/h .

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Hacia la tarde y la noche continuará el cielo algo nuboso y nuboso , con períodos de cubierto y persistirá la baja probabilidad de lluvias débiles. El viento rotará del noroeste al suroeste (SW) , manteniendo intensidades de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h .

Este

En el este del país, Inumet pronostica temperaturas entre 0 °C y 15 °C.

La mañana será nubosa y cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones escasas, heladas y neblinas. El viento del noroeste alcanzará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y precipitaciones escasas y aisladas. En las zonas costeras, el viento del noroeste al suroeste aumentará a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Oeste

Para el oeste del país se anuncian temperaturas entre 1 °C y 16 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso, precipitaciones escasas y heladas. El viento del noroeste soplará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche continuará el cielo nuboso y cubierto, alternando con períodos de algo nuboso. Además, se prevén neblinas y bancos de niebla. El viento irá del noroeste al sector sur, entre 10 y 40 km/h, con períodos de calma.

Norte

En el norte del país la temperatura oscilará entre 3 °C y 17 °C, la máxima más alta prevista para la jornada.

Durante la mañana habrá cielo nuboso a algo nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones escasas y neblinas. El viento del noroeste se ubicará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y la noche se espera un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad, además de neblinas y bancos de niebla. El viento del sector oeste se mantendrá entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.