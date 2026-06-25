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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 25 de junio

En Montevideo y Área Metropolitana se espera una temperatura de entre 5 °C y 12 °C, según Inumet

25 de junio de 2026 7:32 hs
20250625 Frio, invierno, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 25 de junio una jornada fría en todo el país, con heladas en varias regiones, temperaturas mínimas de hasta 0 °C, baja probabilidad de precipitaciones y rachas de viento que podrán alcanzar los 50 km/h.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y alrededores se espera una temperatura de entre 5 °C y 12 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones escasas. El viento soplará del noroeste (NW) entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

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Hacia la tarde y la noche continuará el cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y persistirá la baja probabilidad de lluvias débiles. El viento rotará del noroeste al suroeste (SW), manteniendo intensidades de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Este

En el este del país, Inumet pronostica temperaturas entre 0 °C y 15 °C.

La mañana será nubosa y cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones escasas, heladas y neblinas. El viento del noroeste alcanzará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y precipitaciones escasas y aisladas. En las zonas costeras, el viento del noroeste al suroeste aumentará a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Oeste

Para el oeste del país se anuncian temperaturas entre 1 °C y 16 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso, precipitaciones escasas y heladas. El viento del noroeste soplará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche continuará el cielo nuboso y cubierto, alternando con períodos de algo nuboso. Además, se prevén neblinas y bancos de niebla. El viento irá del noroeste al sector sur, entre 10 y 40 km/h, con períodos de calma.

Norte

En el norte del país la temperatura oscilará entre 3 °C y 17 °C, la máxima más alta prevista para la jornada.

Durante la mañana habrá cielo nuboso a algo nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones escasas y neblinas. El viento del noroeste se ubicará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y la noche se espera un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad, además de neblinas y bancos de niebla. El viento del sector oeste se mantendrá entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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