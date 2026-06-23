Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 23 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este martes 23 de junio una jornada fría, con presencia de chaparrones en buena parte del territorio , viento moderado a fuerte y heladas en algunas regiones del interior.

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Las temperaturas máximas oscilarán entre los 11 °C y los 14 °C, mientras que las mínimas descenderán hasta 1 °C en el norte y oeste del país.

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 7 °C y una máxima de 11 °C.

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Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con chaparrones. Los vientos soplarán del suroeste y oeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

En la tarde y noche continuarán las condiciones de cielo nuboso y cubierto, con nuevos chaparrones. El viento disminuirá algo su intensidad, aunque persistirán rachas de hasta 50 km/h.

Este

En el este del país se espera una mínima de 2 °C y una máxima de 13 °C.

La mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto y chaparrones costeros. Además, se prevén condiciones ventosas, con vientos del oeste de entre 20 y 40 km/h y rachas de entre 50 y 60 km/h.

Hacia la tarde y la noche continuarán los chaparrones costeros y el cielo mayormente cubierto. El viento mantendrá intensidad similar, especialmente en las zonas costeras.

Oeste

Para el oeste, Inumet prevé temperaturas entre 1 °C y 13 °C.

La mañana estará nubosa, con períodos de cubierto y probables chaparrones costeros. También se anuncian heladas agrometeorológicas. Los vientos del suroeste y oeste soplarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en áreas costeras.

Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y presencia de neblinas. El viento rotará al oeste con intensidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Norte

En el norte del país la mínima prevista es de 1 °C y la máxima de 14 °C.

La mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con heladas. Los vientos del suroeste y oeste soplarán entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, con períodos de cielo cubierto. Los vientos se mantendrán del sector oeste y suroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.