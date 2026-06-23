Paso a paso: cómo consultar con tu cédula si tenés dinero a favor en la devolución de IRPF 2026

Miles de trabajadores y jubilados ya pueden verificar si les corresponde cobrar una devolución de IRPF correspondiente al ejercicio 2025 . La Dirección General Impositiva (DGI) habilitó la consulta para que los contribuyentes conozcan si tienen un crédito a su favor y cuándo podrán cobrarlo.

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Las devoluciones automáticas comenzaron a pagarse desde el 15 de junio para quienes tienen afiliación bancaria registrada y desde el 16 de junio a través de redes de cobranza para trabajadores dependientes.

Para saber si tenés un crédito a favor, la DGI habilitó una consulta online a la que se accede mediante identidad digital.

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Ingresá al portal de servicios en línea de la DGI.

Identificate con alguno de los mecanismos habilitados: Usuario Gub.uy Identidad Mobile Abitab TuID de Antel Cédula de identidad electrónica con chip Usuario DGI.

Seleccioná la opción "Consulta de Devoluciones" .

El sistema informará si existe un crédito a tu favor, el monto correspondiente y el estado de la devolución.

La misma consulta también puede realizarse mediante la aplicación móvil de DGI.

Cuándo se cobra la devolución

Según el calendario oficial de la campaña IRPF 2026:

15 de junio: comenzaron las devoluciones automáticas para quienes cobran mediante depósito bancario.

16 de junio: comenzaron las devoluciones automáticas para trabajadores dependientes a través de Abitab y RedPagos.

28 de julio: comenzarán a pagarse las devoluciones que surjan de declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes.

Quiénes pueden tener una devolución automática

La devolución automática corresponde principalmente a trabajadores dependientes que durante el año tuvieron ingresos provenientes de un único empleador y que se encontraban trabajando en diciembre.

En otros casos, como créditos por alquileres, cuotas hipotecarias u otras deducciones, puede ser necesario presentar una declaración jurada para acceder a la devolución.

Qué hacer si aparece una observación

La DGI también permite verificar si la devolución presenta observaciones o controles pendientes.

Si existe alguna inconsistencia, el contribuyente deberá iniciar el trámite correspondiente a través de los servicios en línea del organismo para regularizar la situación.

Fechas clave de la campaña IRPF 2026