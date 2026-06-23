Paso a paso: cómo consultar con tu cédula si tenés dinero a favor en la devolución de IRPF 2026

Miles de trabajadores y jubilados ya pueden verificar si les corresponde cobrar una devolución de IRPF correspondiente al ejercicio 2025. La Dirección General Impositiva (DGI) habilitó la consulta para que los contribuyentes conozcan si tienen un crédito a su favor y cuándo podrán cobrarlo.
Las devoluciones automáticas comenzaron a pagarse desde el 15 de junio para quienes tienen afiliación bancaria registrada y desde el 16 de junio a través de redes de cobranza para trabajadores dependientes.
Cómo consultar si tenés una devolución de IRPF
Para saber si tenés un crédito a favor, la DGI habilitó una consulta online a la que se accede mediante identidad digital.
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Ingresá al portal de servicios en línea de la DGI.
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Identificate con alguno de los mecanismos habilitados:
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Seleccioná la opción "Consulta de Devoluciones".
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El sistema informará si existe un crédito a tu favor, el monto correspondiente y el estado de la devolución.
La misma consulta también puede realizarse mediante la aplicación móvil de DGI.
Cuándo se cobra la devolución
Según el calendario oficial de la campaña IRPF 2026:
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15 de junio: comenzaron las devoluciones automáticas para quienes cobran mediante depósito bancario.
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16 de junio: comenzaron las devoluciones automáticas para trabajadores dependientes a través de Abitab y RedPagos.
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28 de julio: comenzarán a pagarse las devoluciones que surjan de declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes.
Quiénes pueden tener una devolución automática
La devolución automática corresponde principalmente a trabajadores dependientes que durante el año tuvieron ingresos provenientes de un único empleador y que se encontraban trabajando en diciembre.
En otros casos, como créditos por alquileres, cuotas hipotecarias u otras deducciones, puede ser necesario presentar una declaración jurada para acceder a la devolución.
Qué hacer si aparece una observación
La DGI también permite verificar si la devolución presenta observaciones o controles pendientes.
Si existe alguna inconsistencia, el contribuyente deberá iniciar el trámite correspondiente a través de los servicios en línea del organismo para regularizar la situación.
Fechas clave de la campaña IRPF 2026
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10 de junio: se habilitó la consulta de devoluciones.
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15 de junio: inicio de pagos por bancos.
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16 de junio: inicio de pagos en redes de cobranza.
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26 de junio: queda disponible la declaración jurada en línea con información precargada.
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29 de junio: comienza la asistencia personalizada para contribuyentes.
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28 de julio: inicio del pago de devoluciones originadas en declaraciones juradas.