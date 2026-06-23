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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 24 de junio

Para Montevideo y el área metropolitana se pronostica una temperatura mínima de 4 °C y una máxima de 11 °C, según Inumet

23 de junio de 2026 21:00 hs
20250625 Frio, invierno, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 24 de junio una jornada fría en todo el país, con temperaturas mínimas que volverán a ubicarse cerca de los 0 °C e incluso por debajo en algunas zonas. También se esperan heladas, neblinas y bancos de niebla, mientras que las precipitaciones serán escasas y aisladas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 11 °C y los 14 °C, según la región.

Montevideo y área metropolitana: mañana con chaparrones y neblinas

Para Montevideo y el área metropolitana se pronostica una temperatura mínima de 4 °C y una máxima de 11 °C.

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Durante la mañana el cielo estará nuboso, con chaparrones y presencia de neblinas. Los vientos soplarán del oeste entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche continuará el predominio de nubosidad, con cielo nuboso y cubierto. Los vientos rotarán del oeste al noroeste entre 10 y 20 km/h.

Este: mínimas bajo cero, heladas y chaparrones costeros

El este del país volverá a registrar algunas de las temperaturas más bajas de la jornada, con una mínima de -1 °C y una máxima de 12 °C.

La mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto, chaparrones costeros, heladas y neblinas. En las zonas costeras se prevén rachas de viento de entre 40 y 50 km/h.

Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noroeste y oeste entre 10 y 30 km/h.

Oeste: heladas, nieblas y baja probabilidad de lluvias

Para el oeste se espera una mínima de 1 °C y una máxima de 13 °C.

Durante la mañana habrá cielo nuboso, con períodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones escasas, heladas y formación de nieblas y neblinas. Los vientos del oeste se ubicarán entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, acompañado por neblinas. Los vientos continuarán del noroeste y oeste entre 10 y 30 km/h.

Norte: heladas agrometeorológicas y ambiente frío

En el norte del país las temperaturas oscilarán entre los 2 °C de mínima y los 14 °C de máxima.

La mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, probables precipitaciones escasas, heladas agrometeorológicas y neblinas. Los vientos serán del oeste entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche se prevé cielo nuboso y cubierto, con persistencia de neblinas. Los vientos rotarán del noroeste y oeste entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables entre 0 y 10 km/h.

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