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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet este domingo 28 de junio

Se prevé una jornada dominada por la nubosidad y la inestabilidad, con precipitaciones generalizadas en varias zonas del país

28 de junio de 2026 9:40 hs
Tiempo Libre/ buen tiempo, clima, el tiempo, frio.
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este domingo 28 de junio, detallando las condiciones climáticas que se esperan en las distintas regiones del territorio nacional. A nivel general, se prevé una jornada dominada por la nubosidad y la inestabilidad, con precipitaciones generalizadas en varias zonas del país y vientos que se intensificarán hacia la tarde, especialmente en las franjas costeras.

Área Metropolitana

En Montevideo y las zonas cercanas, el domingo se presentará fresco, gris y con rachas de viento molestas hacia el final del día. El termómetro marcará una mínima de 7 °C y una máxima de 14 °C.

Durante la mañana, el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto, y se aguardan probables precipitaciones escasas. Los vientos soplarán del suroeste (SW) a velocidades de entre 10 y 30 km/h. Por la tade y la noche, la nubosidad irá disminuyendo, pasando de cubierto a algo nuboso sobre el final de la jornada. Pese a esto, persistirá el riesgo de precipitaciones aisladas y el viento del suroeste (SW) se mantendrá entre los 10 y 30 km/h, aunque se advierte por rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

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Oeste

Para los departamentos de la región oeste de Uruguay, se espera un domingo húmedo y con lluvias que persistirán durante gran parte del día, aunque con una tendencia a que el cielo comience a abrirse hacia la noche.

Por la mañana, el cielo se presentará nuboso, con períodos de cubierto, y durante esta franja horaria son probables las precipitaciones. Los vientos soplarán desde el suroeste (SW) a velocidades de entre 10 y 30 km/h. En tanto, por la tarde y la noche, el cielo evolucionará de cubierto a algo nuboso de forma paulatina, aunque se mantendrán las precipitaciones en la región. El viento mantendrá una intensidad de entre 10 y 30 km/h.

Norte

Para los departamentos de la región norte, Inumet prevé una jornada que comenzará inestable pero que mostrará una clara mejoría con el correr de las horas. La temperatura mínima se ubicará en los 6 °C, mientras que la máxima alcanzará los 20 °C.

La mañana comenzará con un cielo predominantemente nuboso y cubierto, registrándose precipitaciones aisladas en varios puntos de la región, acompañadas de vientos del suroeste (SW) a una velocidad de entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y la noche, se prevé una marcada disminución de la nubosidad. No obstante, el ambiente quedará muy húmedo, lo que propiciará la formación de neblinas y bancos de niebla. Los vientos del suroeste (SW) se intensificarán temporalmente a rangos de entre 20 y 40 km/h.

Este

Para la región este, las proyecciones meteorológicas indican que las condiciones empeorarán hacia la tarde, bajo un escenario de lluvias y un incremento notorio del viento en la costa.

Por la mañana, el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto, acompañándose de algunas precipitaciones aisladas y vientos del sector oeste (W) de 10 a 20 km/h. En la tarde y la noche, se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, pero se espera que se desarrollen precipitaciones más firmes. Asimismo, el viento del sector oeste (W) aumentará a velocidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 55 km/h en las zonas costeras.

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