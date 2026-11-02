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Michael Mann, director de Fuego contra fuego y Miami Vice, se disparó accidentalmente en un campo de tiro

Mann, de 83 años, es considerado un experimentado tirador y es conocido por las intensas y realistas escenas de tiroteos de sus películas

2 de noviembre de 2026 12:17 hs
Michael Mann

Michael Mann, el aclamado director de los clásicos del cine policiaco Fuego contra fuego y Collateral, se disparó accidentalmente en un campo de tiro en Los Ángeles, lo que le produjo heridas leves, según informó su representante.

Mann, de 83 años, es considerado un experimentado tirador y es conocido por las intensas y realistas escenas de tiroteos de sus películas, muchas de ellas referentes del thriller policiaco.

"El sábado, en un campo de tiro, un arma se disparó accidentalmente mientras estaba enfundada, causando una lesión superficial al director de cine", señaló un representante del cineasta en un comunicado.

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Mann fue atendido "y será dado de alta", agregó.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que había respondido a un incidente por "disparos" en la tarde del sábado y que se determinó que el disparo fue "accidental".

Mann ha dirigido numerosas películas conocidas, entre ellas El último de los mohicanos, The Insider y Ali.

Pero quizá su obra más célebre sea Fuego contra fuego (Heat), un tenso thriller que enfrentó a Robert De Niro, en el papel de un avezado delincuente, con Al Pacino, que interpretó a un policía.

AFP

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