Buena noticia para la lechería: subasta de lácteos en la plataforma GDT con 3% de suba en el precio promedio

Las nuevas referencias de valores en el mercado internacional de productos de lechería , conocidas este martes, consideran indicadores positivos , dado que el precio promedio del conjunto de los lácteos ascendió 3% y que el de la leche en polvo entera subió 5,9% .

Eso fue lo que pasó en una nueva instancia de la plataforma de comercialización Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), según actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) , en uno de sus habituales informes.

Esta mejora sucede a la doble suba registrada en la subasta anterior, que fue la segunda de octubre, sosteniendo un escenario de firmeza con tres instancias de ascensos seguidos (la última baja ocurrió el 15 de setiembre).

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"Para países exportadores como Uruguay, el avance de los precios de la leche en polvo y de los quesos representa una señal positiva, dado el peso que estos productos tienen en la canasta exportadora del sector lácteo", comentaron los analistas del Inale.

Licitación de Global Dairy Trade inicial en noviembre

En esta subasta participaron 166 postores que adquirieron 39.806 miles de toneladas, un 5,4% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio ascendió 3% y quedó en US$ 4.166 por tonelada.

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas para el país, el precio promedio tuvo este martes 20 de octubre una suba de 5,9% quedando así el valor en US$ 3.971 por tonelada.

Un año atrás

El precio actual para el conjunto de los lácteos es mayor al valor del comienzo de noviembre de 2025 cuando estaba en US$ 3.768 y en el caso de la leche en polvo entera el actual también es más elevado el actual porque hace un año alcanzó los US$ 3.503 por tonelada.

El mercado lácteo internacional vuelve a subir: el índice GDT aumentó 3%, impulsado por las leches en polvo y los quesos.



Una señal positiva para las exportaciones lácteas de Uruguay.



Más información: https://t.co/Qjkd0O19Ra pic.twitter.com/pZMjPSEmRK — INALE (@INALE_UY) November 3, 2026

Las 21 subastas de 2026 en GDT

+ 3% el 3 de noviembre / US$ 4.166 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.971)

+ 2,5% el 20 de octubre / US$ 4.021 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.760)

+ 1,2% el 6 de octubre / US$ 3.928 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.605)

- 1,1% el 22 de setiembre / US$ 3.868 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.565)

+ 0,9% el 1° de setiembre / US$ 3.910 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.585)

+ 2,3% el 18 de agosto / US$ 3.873 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.483)

+ 0,1% el 4 de agosto / US$ 3.778 por tonelada (leche en polvo entera US$ )

+ 1,5% el 21 de julio / US$ 3.815 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.4486)

- 4,9% el 7 de julio / US$ 3.793 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.425)

- 2,8% el 16 de junio / US$ 3.979 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.589)

- 0,6% el 2 de junio / US$ 4.012 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 0,6% el 19 de mayo / US$ 4.198 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.772).

+ 1,5% el 5 de mayo / US$ 4.127 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.741).

- 2,7% el 21 de abril / US$ 4.143 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.666).

- 3,4% el 7 de abril / US$ 4.228 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.687).

+ 0,1% el 17 de marzo / US$ 4.330 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.409).

+ 5,7% el 3 de marzo / US$ 4.301 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.863).

+ 3,6% el 17 de febrero / US$ 4.028 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 6,7% el 3 de febrero / US$ 3.830 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.614)

+ 1,5% el 20 de enero / US$ 3.615 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.449)

+ 6,3% el 6 de enero / US$ 3.533 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.407)

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce y es industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el mayor aumento en las referencias de precios fue en leche en cheddar y la baja más notoria fue en manteca.

La próxima licitación, el evento N° 416, será la segunda del mes noviembre, el martes 17.

¿Qué es el GDT?

El Comercio Global de Lácteos (GDT, por sus siglas en inglés) es reconocido a nivel mundial en el desarrollo y operación de plataformas de comercio de productos lácteos, lo que apoya de manera importante el desarrollo de un comercio eficiente y transparente de derivados lácteos.

GlobalDairyTrade Holdings Limited (GDT) es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX), con participaciones iguales de un tercio.

En los Eventos de las subastas GDT confluyen compradores y vendedores de ingredientes lácteos de 70 países, que comercializan entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares anuales.