El periodista argentino Nelson Castro se encuentra en el centro de una fuerte polémica en Perú tras sus dichos sobre Chiclayo , ciudad profundamente ligada a la figura del Papa León XIV . Las declaraciones generaron indignación en las redes sociales.

"Humilde y todas casas a medio terminar, esto es Chiclayo para que vos veas. Está al lado de la Universidad Católica, no es que estoy hablando de una periferia" , dijo. "Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente ".

Durante una transmisión en vivo para TN, Castro describió calles de tierra, mugre y casas precarias en Chiclayo, señalando que se trataba de un lugar de subsistencia. Aseguró que no se encontraba en una periferia, sino en una zona cercana a la Universidad Católica, destacando no obstante la calidez y generosidad de sus habitantes a pesar de las dificultades.

Las declaraciones del periodista argentino Nelson Castro, generaron críticas de usuarios peruanos quienes cuestionaron el tono y consideraron que sus expresiones tenían un carácter despectivo hacia la población chiclayana. #noticiasperu #noticias #chiclayo pic.twitter.com/ai3kYee3e8

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Las expresiones del comunicador encendieron las redes y motivaron la reacción de medios peruanos, como el diario La República, que se hicieron eco de las críticas. El gobernador Jorge Pérez salió al cruce del periodista argentino, considerando sus dichos ofensivos y cuestionando que un visitante extranjero se refiriera de esa manera a la ciudad. Emplazó a Castro a dar explicaciones.

“Hay un descerebrado, se llama Nelson Castro, argentino, que ha venido a mirar las miserias supuestamente de Chiclayo, pero él también tiene que entender que en Chiclayo están ubicados los hangares de donde salieron los aviones a socorrer Argentina. Por si acaso, señor Castro, entienda esto”, dijo Pérez.

"Así es que para esta persona que no conoce y que está de repente enajenado y con capacidad de poder hablar mal de todo el mundo, pues le digo: ‘Señor, usted tiene la imperiosa necesidad de venir a hablar con nosotros y decirnos qué dificultades tiene usted con Chiclayo'”, agregó.

La polémica adquirió una sensibilidad particular debido a la estrecha relación que une al máximo referente de la Iglesia católica con Chiclayo. El entonces religioso estadounidense Robert Francis Prevost vivió allí como administrador apostólico y luego obispo, desarrollando una intensa actividad pastoral y obteniendo la nacionalidad peruana antes de ser convocado al Vaticano y asumir el pontificado.

Su regreso a Chiclayo durante la reciente gira papal estuvo cargado de simbolismo, siendo considerado por la población como uno de los suyos.