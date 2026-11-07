Orsi convocó a los intendentes de Canelones, Florida y San José ante el megaproyecto de Solaria

El presidente Yamandú Orsi convocó a los intendentes de Canelones, Florida y San José a una reunión el próximo lunes para profundizar en el anuncio de la megainversión de Solaria, según confirmó El Observador.

El encuentro del mandatario con Francisco Legnani (Canelones), Carlos Enciso (Florida) y Ana Bentaberri (San José) estaba pendiente desde el mes pasado pero se había postergado ante la ausencia de los dos intendentes nacionalistas, que se encontraban de misión oficial.

La primera inversión de Solaria está prevista para unas 700 hectáreas que son propiedad de UTE y que están enclavadas en Cardal, Florida. En esa zona, la compañía española construirá un parque fotovoltaico de 350 MW.

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A través de la red de UTE, transmitirá la energía a un data center que –en la primera etapa del proyecto– está previsto para Canelones. El centro será de 200 MW y Solaria apuesta a que para 2029 ya esté operativo en un régimen de zona franca.

Yamandú Orsi y Arturo Díaz Tejero, CEO de Solaria

En Canelones ya tiene lugar la construcción del data center de 60 MW de Google y también estará ubicado el nuevo centro de datos de US$ 70 millones anunciado por Antel.

Una segunda etapa para después de 2029 contempla la construcción de un segundo data center de 300 MW en San José. Su localización motivó que el senador blanco José Luis Falero –exintendente del departamento– celebrara el anuncio del gobierno, mientras que en la oposición prima la cautela sobre la viabilidad del negocio.

Según el gobierno, la inversión total del proyecto será de US$ 5.700 millones. UTE deberá adelantar inversiones por US$ 120 millones para respaldar la demanda que generen los data centers, al tiempo que aún se desconoce –en gestiones que continúan bajo confidencialidad– quiénes serán los socios que financien la inversión y que luego operen la infraestructura.