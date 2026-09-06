"El 'FA te escucha' pero no te toma en cuenta": senador de la 711 cuestionó las negociaciones en el oficialismo para postergar sus elecciones internas

El senador Felipe Carballo y su sector cuestionaron este sábado durante el Plenario del Frente Amplio la decisión de pasar las elecciones de la fuerza política para el año que viene. Durante la votación unánime para postular a Fernando Pereira a la reelección como presidente de la coalición de izquierda, tanto Carballo como la dirigente de la lista 711, Alejandra Barreto, criticaron el modo en que se resolvió la moción.

“El Secretariado Ejecutivo del FA tomó determinadas decisiones y lo que hace después es transmitirte sin preguntar, sin tenerte en cuenta, cuando participan unos 12 sectores de los 38 que tiene el Frente Amplio”, declaró el senador oficialista al ser consultado por El Observador.

“Estamos en una situación que es compleja y en todas las decisiones que son importantes por lo menos hay que avisarle a los compañeros”, afirmó Carballo. “Las elecciones internas estaban pautadas para noviembre o diciembre de este año y ahora se toma la decisión de extenderlo más”, recordó y consideró que fijarlas para el 12 de setiembre del 2027 –como finalmente se aprobó– “ extiende el status quo del Frente Amplio por un año ”.

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“En los organismos de decisión son exactamente los mismos desde 2021, pero la correlación de fuerzas y la representatividad han cambiado”, reprochó el senador de la 711. “Hay sectores que hoy tienen mayor representación de la que tenían en 2021”.

Su sector, a modo de ejemplo, obtuvo una banca en el Senado –en el período anterior había ejercido como diputado tras un acuerdo electoral con la 609– y suma unos 150 ediles titulares y suplentes tras una exitosa estrategia de listas colectoras de votos.

“En Montevideo tenemos cuatro ediles titulares. (Mario) Bergara no saca un solo proyecto de decreto sin nuestros votos”, declaró Carballo. “Francisco Legnani en Canelones no saca un solo proyecto sin nuestros votos, tenemos tres ediles ahí”.

Por su parte, la dirigente Alejandra Acosta habló ante el Plenario de que “el ‘FA te escucha’ pero no te toma en cuenta y no te consulta”, en referencia al programa de recorridas con que el oficialismo mantiene reuniones políticas en todo el país.

Carballo concluyó que no estuvieron de acuerdo con “la forma y la metodología” con la que se resolvió la salida electoral de la fuerza política. La 711 pidió desglosar la moción presentada de modo de respaldar la postulación de Fernando Pereira pero dejar constancia de su oposición a postergar las elecciones para fines del año que viene.

Tras su propuesta por unanimidad en el Plenario de este sábado, Pereira será proclamado por el Congreso José “Pepe” Mujica previsto para el 16, 17 y 18 de octubre.