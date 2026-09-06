Mirá el gol del uruguayo Matías Cóccaro que amargó a Rosario Central en la hora y cortó una racha negra para Newell's Old Boys

Un grito uruguayo retumbó en el Gigante de Arroyito para ponerle fin a una pesadilla que se extendió durante más de tres años. Matías Cóccaro se vistió de héroe sobre la hora para darle un empate agónico de oro a Newell's Old Boys por 1-1 frente a Rosario Central, en una nueva edición del apasionante clásico rosarino correspondiente al Torneo Clausura del fútbol argentino.

El Zorro conectó una pelota clave en el tiempo de adición cuando el partido se moría (iban 90+2') y la victoria parecía quedar una vez más en manos del conjunto canalla.

La anotación del delantero uruguayo no solo desató el desahogo del pueblo leproso, sino que significó romper un embrujo histórico en la ciudad, porque además en primera instancia se lo anularon por supuesta posición adelantada y luego de algunos minutos, el VAR cambión la decisión de los árbitros.

Hacía tres años y medio, exactamente desde abril de 2023, que Newell's Old Boys no lograba sumar al menos un punto ante su acérrimo rival de todas las horas, Rosario Central.

Durante ese período, los canallas había hilvanado una hegemonía aplastante con seis victorias clásicas consecutivas -y estaban llegando a la séptima- que marcaban una clara superioridad estadística en el historial reciente.

Si bien el triunfo se mantiene esquivo para el conjunto del Parque Independencia -su última victoria clásica se remonta al 20 de marzo de 2022 por la Copa de la Liga-, el impacto de la igualdad conseguida como visitante tiene un fuerte valor anímico.

La oportuna aparición de Matías Cóccaro no solo evitó una nueva caída en terreno hostil, sino que también frenó la racha triunfal de su rival y le devolvió la sonrisa a la Lepra.