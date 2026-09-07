Pereira cuestionó a Lacalle Pou por su respuesta sobre Venezuela: "Demoró un rato largo"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , cuestionó este lunes al expresidente Luis Lacalle Pou por sus recientes declaraciones sobre Venezuela y sostuvo que el exmandatario "demoró un rato largo" en pronunciarse sobre la intervención de Estados Unidos en ese país. Las declaraciones fueron realizadas este mediodía, luego de la reunión que Pereira mantuvo con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva.

Lacalle Pou había vuelto a pronunciarse el viernes sobre la situación venezolana y reclamó una "transición real", con instituciones funcionando y gobernantes "electos legítimamente por la ciudadanía". "'Puede'. Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación. De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz", había escrito el expresidente.

Consultado sobre ese mensaje, Pereira cuestionó el momento elegido por Lacalle Pou para referirse a la situación venezolana: "Demoró un rato largo, ¿no? Porque hace nueve meses que secuestraron un presidente, hace nueve meses que no han protestado por una invasión; porque, finalmente, eso es una acción internacional ilegal, absolutamente ilegal. Más allá de lo que cada uno piense Maduro, nosotros no reconocimos ese proceso electoral (porque no lo reconoció ni la ONU, ni la Fundación Carter), pero otra cosa es aceptar que un gobierno juzgue fuera de su país a alguien que fue presidente de Venezuela", afirmó el jerarca, consignado por el periodista Leo Sarro y compartido vía X.

En enero Lacalle Pou se había pronunciado sobre el tema diciendo que no justificaba la intervención armada, pero que la pregunta era "¿hasta cuándo iba a seguir esta dictadura?" . En ese momento, el expresidente había escrito también: "Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede".

El presidente del Frente Amplio también cuestionó los intereses económicos que, a su entender, están detrás de la intervención estadounidense: "Y luego de ese ataque, lo que estaba detrás del gobierno de Trump era extraer petróleos y otros minerales que hay en Venezuela, de forma tal que parecería que para Estados Unidos en Venezuela la prioridad no es la democracia representativa, sino el negocio petrolero", dijo el jerarca.

Críticas a Camy por sus dichos sobre subsecretaria Valverde

Pereira también fue consultado por el cruce entre el senador nacionalista Carlos Camy y la subsecretaria del Ministerio Interior, Gabriela Valverde, luego de que el legislador dijera en el Senado que, por tratarse de una mujer, dejaba allí sus diferencias con ella y que, de haber sido de otra forma, "capaz que lo resolvíamos de otra manera". La respuesta del jerarca frenteamplista fue de rechazo total a las expresiones por ser "de las cosas más machistas que he escuchado" y afirmó que son hechos que "no deberían pasar en Uruguay".

"No estamos dispuestos a dejar que tengan actitudes tan violentas como han tenido con la ministra la Lustemberg y la subsecretaria Gabriela Valverde; son actitudes que ya no deberían pasar ni en el Uruguay, ni en ninguna parte, pero mucho menos en el Uruguay. Y son ellos los que te piden luego que bajemos la furia, ¿de verdad? ¿Alguien lo puede creer?", afirmó Pereira.

Camy posteriormente pidió disculpas por si alguna de sus palabras había "pasado el límite debido". Por su parte, Pereira celebró este gesto y afirmó que "es un paso importante" para "recuperar" y "cambiar". Sobre esto, también agregó: "Le pedimos a la ciudadanía y a todos los uruguayos que rechacen la violencia, dentro y fuera del deporte. Por eso resulta inaceptable que, ante una simple diferencia de opinión en un comité de base —que ni siquiera está verificado si se dijo—, se responda con amenazas de agresión física argumentando que no se llega a los golpes únicamente 'por ser mujer'. Es una de las actitudes más machistas que he escuchado".