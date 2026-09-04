"Puede": Luis Lacalle Pou reapareció con un mensaje sobre Venezuela y reclamó una "transición real"

El expresidente Luis Lacalle Pou volvió a expresarse este viernes sobre la situación política de Venezuela y reclamó que el proceso abierto tras la detención de Nicolás Maduro derive en una “transición real” hacia la democracia .

El exmandatario publicó un mensaje en su cuenta de X en el que retomó lo que había señalado el pasado 3 de enero, cuando Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación de fuerzas de Estados Unidos en Venezuela.

En aquella oportunidad, Lacalle Pou había escrito: “Coherencia ayer, hoy y mañana. Maduro es un dictador. Lo dije en todos lados. No dudé en hablar frente a él y sus 'aliados'. Incluso fui criticado por no invitar dictadores a nuestra asunción. Falla la comunidad internacional. Fallan los resortes para proteger los derechos humanos. Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede”.

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También había cuestionado la intervención militar estadounidense, aunque planteó qué alternativas existían ante la continuidad del régimen venezolano.

“No justifico la intervención armada. La pregunta es: ¿hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? ¿Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? ¿Hasta cuándo tantos iban a callar o mirar para el costado?”, señaló entonces.

El nuevo mensaje de Lacalle Pou sobre Venezuela

Este viernes, el expresidente retomó específicamente aquel “puede” con el que había planteado la posibilidad de una apertura democrática en Venezuela.

“'Puede'. Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación. De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz”, escribió Lacalle Pou.

“Puede”

Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación.

De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz. https://t.co/Qsuh6bxcyY — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) September 4, 2026

La postura de Lacalle Pou sobre Venezuela: "Una dictadura que cierra todas las puertas"

La situación de Venezuela fue uno de los asuntos de política exterior sobre los que Lacalle Pou mantuvo una posición más firme durante su Presidencia.

En agosto de 2024, tras las elecciones venezolanas de ese año, el entonces mandatario calificó de “fraude” la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la victoria de Nicolás Maduro.

“El régimen de Maduro confirma lo que la comunidad internacional viene denunciando: el fraude. Una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional y democrática de su pueblo. No debemos callar ni cesar en defensa de la causa venezolana”, sostuvo entonces.

La situación venezolana también estuvo entre las principales preocupaciones de Lacalle Pou cuando decidió participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) de setiembre de 2024, luego de que inicialmente hubiera resuelto no concurrir.

En aquellos días, Uruguay también acompañó una declaración conjunta con otros gobiernos de América que rechazó “categóricamente” la resolución del TSJ venezolano y cuestionó que se pretendiera “convalidar los resultados sin sustento”.