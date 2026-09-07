En España dicen que "Liverpool está encantado con Ronald Araujo" y el capitán Virgil van Dijk lo elogió deportiva y humanamente

El estreno de Ronald Araujo como titular en la Premier League no dejó a nadie indiferente. En la victoria 2-0 de Liverpool frente a Ipswich Town, el uruguayo se adueñó del lateral derecho y firmó una actuación impecable. Su desempeño cosechó encendidos elogios tanto en el vestuario red como en la exigente prensa británica y en la española.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El diario deportivo AS de España, señala que "Liverpool está encantado con Ronald Araujo", a la vez que explica que "Con estos pocos partidos al inicio de campaña, hay seguridad en Liverpool con que no se han equivocado . Araujo ha respondido a las expectativas de forma sobresaliente y tanto el entrenador como los dirigentes están realmente satisfechos con su apuesta. Se espera que el éxito sea total".

Virgil van Dijk, referente absoluto de la zaga y a quien el propio Ronald Araujo definió tras su llegada como un "modelo a seguir", destacó con énfasis su versatilidad táctica y liderazgo: "Puede jugar en ambas posiciones y contra Ipswich Town lo volvió a demostrar. Necesitamos a todos, y la elección fue que jugara ahí. En el próximo partido el entrenador podrá plantear otra cosa", afirmó el holandés.

Con sus dos goles a Danubio, Matías Arezo se acerca a los 50 a Peñarol, y alcanzó a Darío Silva y quedó a tiro de un histórico futbolista del club

Fuertes críticas a Federico Valverde previo a Real Madrid vs Inter de Milán por Champions: "Empiezo a cansarme de que se esconda tras los volantes rivales"

Además, Van Dijk subrayó el valor humano del uruguayo: "Cualquier jugador de su jerarquía es un enorme plus para el grupo. Trae energía, mentalidad ganadora y nos da múltiples soluciones en el fondo".

Ronald Araujo debutó con Liverpool en un amistoso en el que vencieron 2-0 a Como de Italia

El impacto de Araujo también repercutió con fuerza en los medios especializados ingleses.

El prestigioso portal Football365 lo incluyó en el selecto listado de los grandes "Ganadores de la jornada de la Premier League" y lo ubicó en el once ideal del fin de semana.

El medio resaltó su despliegue físico y solvencia en los duelos individuales, definiéndolo como la pieza ideal para dotar de una solidez inédita a la defensa de Anfield.

Un arranque soñado que confirma que el fútbol inglés le sienta a la perfección.