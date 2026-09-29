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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy martes 29 de setiembre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado, Paso de los Toros, Chuy y Montevideo.

29 de septiembre de 2026 6:55 hs
OSE

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Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este martes 29 de setiembre de 2026.

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado, Paso de los Toros, Chuy y Montevideo.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy martes 29 de septiembre

MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable

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  • Zona afectada: toda la ciudad de Mercedes
  • Desde: 01/10/2026 - 00:00 - Hasta: 01/10/2026 - 06:00
  • Motivo: mejora de red | Sustitución de llave de paso grande

PASO DE LOS TOROS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: cuadrante entre Francisco Dorrego, Eufrasio Bálsamo, Pedro Maria Chiesa y Valerio López
  • Desde: 29/09/2026 - 09:00 - Hasta: 29/09/2026 - 13:00
  • Motivo: mejora de red

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: A° Pantanoso, Cañada L. Batlle Berres y Alaska
  • Desde: 29/09/2026 - 08:30 - Hasta: 29/09/2026 - 14:00
  • Motivo: rotura pieza especial

MALDONADO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Calle López Formoso y Lussich
  • Desde: 29/09/2026 - 08:00 - Hasta: 29/09/2026 - 12:00
  • Motivo: mejora de red

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