OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy martes 29 de setiembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este martes 29 de setiembre de 2026.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado, Paso de los Toros, Chuy y Montevideo.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy martes 29 de septiembre
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la ciudad de Mercedes
- Desde: 01/10/2026 - 00:00 - Hasta: 01/10/2026 - 06:00
- Motivo: mejora de red | Sustitución de llave de paso grande
PASO DE LOS TOROS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: cuadrante entre Francisco Dorrego, Eufrasio Bálsamo, Pedro Maria Chiesa y Valerio López
- Desde: 29/09/2026 - 09:00 - Hasta: 29/09/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: A° Pantanoso, Cañada L. Batlle Berres y Alaska
- Desde: 29/09/2026 - 08:30 - Hasta: 29/09/2026 - 14:00
- Motivo: rotura pieza especial
MALDONADO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Calle López Formoso y Lussich
- Desde: 29/09/2026 - 08:00 - Hasta: 29/09/2026 - 12:00
- Motivo: mejora de red