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El gran comienzo de temporada de Santiago Urrutia como líder del campeonato mundial TCR World Tour; mirá cómo le fue y lo que se le viene

El uruguayo terminó la primera mitad del campeonato mundial TCR World Tour en lo alto de la clasificación

16 de julio de 2026 10:14 hs
Santiago Urrutia en el campeonato mundial TCR World Tour 2026

Santiago Urrutia en el campeonato mundial TCR World Tour 2026

El piloto uruguayo Santiago Urrutia mantuvo el liderazgo en el campeonato mundial TCR World Tour y finalizó la primera parte de la temporada en lo alto de la clasificación, a falta del segundo tramo del calendario.

El pasado domingo se corrieron dos nuevas carreras en la pista Vila Real de Portugal, donde Urrutia mantuvo el liderazgo en el campeonato mundial de autos de turismo y extendió su diferencia a 10 puntos sobre el segundo, el español Mikel Azcona.

Santiago Urrutia en el campeonato mundial TCR World Tour 2026

Santiago Urrutia en el campeonato mundial TCR World Tour 2026

Ese día el uruguayo terminó tercero en la primera carrera tras salir en el cuarto lugar, mientras que en la segunda carrera terminó cuarto tras largar en el séptimo lugar.

De esta manera, terminó la primera mitad del campeonato al haberse corrido nueve carreras en la zona europea (Italia, España, Francia y Portugal), donde Urrutia consiguió cinco podios (1º en tres oportunidades y dos veces fue 3º).

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Santiago Urrutia en el campeonato mundial TCR World Tour 2026

Santiago Urrutia en el campeonato mundial TCR World Tour 2026

La competición ingresó en un descanso de dos meses y medio, y el se retomará en Asia con 11 carreras entre octubre y noviembre.

Clasificación mundial:

1) Santiago Urrutia (Uru) – 230 puntos

2) Mikel Azcona (Esp) – 220 puntos

3) Norbert Michelisz (Hun) – 198 puntos

4) Yann Ehrlacher (Fra) 186 puntos

5) Aurélien Comte (Fra) 168 puntos

Santiago Urrutia en el campeonato mundial TCR World Tour 2026

Santiago Urrutia en el campeonato mundial TCR World Tour 2026

Próximas carreras:

Del 2 al 4/10 – 3 carreras en Corea del Sur

Del 16 al 18 de octubre – 3 carreras en China

Del 23 al 25 de octubre – 3 carreras en China

Del 19 al 22 de noviembre – 2 carreas en Macao

Santiago Urrutia en el campeonato mundial TCR World Tour 2026

Santiago Urrutia en el campeonato mundial TCR World Tour 2026

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