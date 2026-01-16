El hobbie de Diego Laxalt, el nuevo jugador de Peñarol: fanático de los autos, tiene una colección de clásicos, ha concurrido a la Fórmula 1 y recibió un regalo especial de Santiago Urrutia
Además de dedicarse al fútbol, Diego Laxalt es fanático de otro deporte, el automovilismo, y de los autos; mirá el video
16 de enero 2026 - 10:18hs
Diego Laxalt y algunos de sus autos
Diego Laxalt, el nuevo fichaje de Peñarol que vuelve a la Liga AUF Uruguaya a sus 32 años tras fichar con los carboneros, además de dedicarse al fútbol es fanático de otro deporte, el automovilismo, y de los autos.
Así lo mostró en sus redes cuando le agradeció a su amigo, el piloto uruguayo Santiago Urrutia, por el regalo que le hizo, al obsequiarle un traje de competición con el que el futbolista jugó en el simulador.
Para “usar y mirar”
Laxalt siempre fue fanático de los autos y de los fierros. Eso en parte se debe a que su padre es mecánico automotriz y se crió entre los coches.
Diego Laxalt y su hobbie por los autos con su BMW Isetta
Diego Laxalt y su hobbie por los autos con su BMW Isetta
También contó que aprendió a manejar a los 12 años y que en ese momento se había comprado un clásico BMW modelo 2002 de colección con un espectacular color rojo.
Además, le gustan las motos, pero las dejó por el fútbol tras recibir consejos. “Mis padres y todo el mundo me lo dijeron. Es un peligro bárbaro aunque yo siempre anduve con precaución y nunca me pasó nada”, dijo en aquella nota.
Con el paso de los años, Laxalt ha mostrado varios coches en sus redes sociales entre los que se destacan un BMW Isetta, particular auto de tres ruedas, un Porsche 911 y un Volkswagen Gol G6, entre otras joyas que ha tenido en distintos países en los que jugó.