El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Las posiciones en las que Diego Aguirre utilizará a Diego Laxalt en Peñarol para aprovechar el valor de su polifuncionalidad

Mirá los puestos en que Diego Aguirre piensa utilizar a Diego Laxalt en Peñarol y todas las opciones que va manejando el DT puesto por puesto

15 de enero 2026 - 21:29hs
Diego Laxalt
Diego Laxalt AFP

Diego Laxalt se transformó este jueves en nuevo jugador de Peñarol y el entrenador Diego Aguirre suma una pieza de experiencia y polifuncionalidad para su plantel.

Está inactivo desde julio del año pasado.

Eso genera gran incertidumbre en Peñarol porque el año pasado llegaron en similares condiciones David Terans, a quien le costó mucho encontrar su nivel para luego terminar lesionado, y Gastón Silva que pese a su pasado de selección nunca logró ganarse la titularidad.

Se inició como volante externo destacando por su gran ida y vuelta y la potencia de su pierna zurda.

Sin embargo, durante el Mundial de Rusia 2018 Óscar Tabárez sorprendió para el tercer partido de la fase de grupos, en Samara contra Rusia, colocándolo como lateral izquierdo en lugar de Martín Cáceres.

Según pudo saber Referí, Diego Aguirre pretende usarlo como extremo por izquierda, como lateral izquierdo y también como volante central, en el doble 5.

Aguirre quiere tener dos jugadores con buenas condiciones en cada puesto de modo tal de generar una competencia interna que le permita utilizar partido a partido, según cada circunstancia, al que esté mejor.

La excepción a esa regla es en el puesto de centrodelantero donde Abel Hernández, Facundo Batista y Matías Arezo pelearán por un lugar.

Puesto por puesto todas las opciones que tiene Diego Aguirre

Golero: Washington Aguerre y Sebastián Britos con Leandro Díaz y Kevin Morgan como opciones juveniles.

Lateral derecho: Franco Escobar y Matías González con la alternativa juvenil de Ignacio Alegre y moviendo de puesto a Jesús Trindade, Emanuel Gularte y tal vez a Eduardo Darias.

Zagueros: Emanuel Gularte, Nahuel Herrera y Lucas Ferreira con González y Maximiliano Olivera (laterales) como alternativa. Se analiza que quede en el plantel Andrés Madruga. Está haciendo la pretemporada desde el día 1 el juvenil Rodrigo Álvez que es una opción.

Laterales izquierdos: Maximiliano Olivera, Lucas Hernández y Diego Laxalt.

Volantes centrales: Eric Remedi, Jesús Trindade, Eduardo Darias, Diego Laxalt y Tomás Olase. Puede dar una mano en ese lugar Leandro Umpiérrez. Cuando se termine recuperar puede jugar en la zona Germán Barbas que por naturaleza es volante interior. También están los juveniles Lorenzo Couture y Julio Daguer.

Extremos: Leandro Umpiérrez, Stiven Muhlethaler, llegaron Gastón Togni y Diego Laxalt. En marzo tendrá el alta médica Javier Cabrera a quien se apunta para tener a la orden para el segundo semestre. Se espera la llegada de los argentinos Nicolás Vallejo y Javier Ruiz. Puede jugar en ese puesto también Eduardo Darias. El juvenil Brandon Álvarez ya debutó el año pasado.

Mediapunta: Leonardo Fernández. Este año no estará David Terans como alternativa y su relevo puede ser Leandro Umpiérrez. Tiene contrato Franco "Cepillo" González pero Diego Aguirre no lo tiene en consideración.

Centrodelanteros: Abel Hernández, Facundo Batista, Matías Arezo y el juvenil Luciano González.

Diego Laxalt Peñarol Diego Aguirre

