El contundente mensaje de Eduardo Darias para Flavio Perchman, Maximiliano Silvera y Nacional del que se hizo eco Peñarol

La llegada de Maximiliano Silvera directamente de Peñarol a Nacional marcó a fuego el período de pases que está en curso en el fútbol uruguayo. Eduardo Darias, que se prepara a todo motor en pretemporada para volver a las canchas, no quiso permanecer ajeno al tema y este jueves se expresó en sus redes sociales.

El miércoles, el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman volvió a manifestarse sobre el tema diciendo: “Había dos jugadores de Peñarol que me gustaban mucho y yo les daba mucho valor: (Eduardo) Darias y Maxi Silvera. En el caso de Eduardo estuvimos cerca a principios del año pasado de negociar con Deportivo Maldonado, pero Peñarol lo compró”, contó a Convocados de El Espectador Deportes.

Darias llegó a comienzos de 2024 a Peñarol desde Deportivo Maldonado a préstamo con opción de compra. El extremo fue una de las figuras del aurinegro en la temporada y los presididos por Ignacio Ruglio ejecutaron esa opción de compra y el jugador pasó definitivamente del elenco fernandino al carbonero.

En marzo del año pasado, tras jugar ocho meses tolerando una rotura de ligamentos cruzados , el jugador pasó por una cirugía y quedó afuera por el resto de la temporada. Diego Aguirre lo extrañó sobremanera.

Su estado de forma actual es tan bueno y prometedor que Aguirre no pidió contratar a ningún volante a pesar de la salida de Ignacio Sosa a Red Bull Bragantino.

Una cuenta partidaria de Nacional publicó un extracto de la frase de Perchman ("Estuve muy cerca a principios de año de cerrar a Darias") y posteó una foto del jugador con indumentaria de Nacional.

Es sabido que Darias era hincha de Nacional y tenía un montón de publicaciones en sus redes yendo a ver a los tricolores con indumentaria del bolso.

El futbolista comentó el posteo y pasó un mensaje contundente: "¡La diferencia es que yo no quise ir! 'Tamos bien acá" expresó acompañando sus palabras con dos emojis: un corazón amarillo y otro negro.

La cuenta oficial de Peñarol se hizo eco de ese posteo y horas después publicó dos fotos de Darias entrenando en el Campeón del Siglo escribiendo: "Tamos bien acá" con los mismos emojis usados antes por el jugador.