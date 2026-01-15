La módica suma que Peñarol embolsó por Javier Méndez y las bajas cláusulas de rescisión que se pactan en Uruguay
Mirá cuál fue el monto que tuvo que pagar Colo Colo para quedarse con Javier Méndez, zaguero titular de Peñarol en los dos últimos años
15 de enero 2026 - 16:48hs
Javier Méndez
Foto: Dante Fernández/Focouy
Javier Méndez cerró su ciclo en Peñarol y ya está entrenando en Colo Colo que el sábado 24 de enero será rival de Nacional en el Gran Parque Central en amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata.
A los 31 años, el zaguero salió en busca de una mejor propuesta económica a pesar de que su contrato ya se había renovado con Peñarol hasta el 31 de diciembre de 2026.
Méndez, formado en Racing, llegó a Peñarol a comienzos de 2024 para reforzar el mediocampo, pero algunas debilidades que Diego Aguirre detectó en la defensa lo llevaron a colocarlo como zaguero donde formó una monolítica zaga con Guzmán Rodríguez.
En 2025, donde los objetivos cumplidos con el club le permitieron una primera renovación por un año, su nivel decayó y quedó relegado detrás de Léo Coelho y Nahuel Herrera.
Fijar cláusulas de rescisión bajas es algo bastante usual en el fútbol uruguayo.
En enero de 2025, Peñarol estuvo a punto de perder a Rodrigo Pérez porque Everton de Chile lo quería y su cláusula de salida era de US$ 21 mil. Tras ese interés, Peñarol tuvo que mejorarle el contrato al volante.
En enero de 2022, Peñarol perdió a Gary Kagelmacher que había sido buena figura en 2021 en un equipo que se consagró campeón uruguayo, León de México pagó su cláusula de salida de US$ 150 mil y se lo quedó.
A Nacional le pasó lo mismo en julio de 2023 con el argentino Fabián Noguera por el que Abha de Arabia Saudita gatilló una cláusula de US$ 300 mil y adquirió sus servicios.
En agosto de 2023, Guillermo May se fue de Danubio luego de que Newell's Old Boys se hiciera cargo de su cláusula de rescisión de US$ 14 mil.
A mediados de ese mismo 2023, Defensor Sporting perdió a Adrián Balboa que se fue a Deportivo Pereira tras el pago de una cláusula muy baja que rondó los US$ 25 mil.
Con figuras juveniles y productos de la cantera del club, Peñarol ha fijado cláusulas mucho más importantes.