La módica suma que Peñarol embolsó por Javier Méndez y las bajas cláusulas de rescisión que se pactan en Uruguay

Javier Méndez cerró su ciclo en Peñarol y ya está entrenando en Colo Colo que el sábado 24 de enero será rival de Nacional en el Gran Parque Central en amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata.

A los 31 años, el zaguero salió en busca de una mejor propuesta económica a pesar de que su contrato ya se había renovado con Peñarol hasta el 31 de diciembre de 2026.

Méndez, formado en Racing, llegó a Peñarol a comienzos de 2024 para reforzar el mediocampo, pero algunas debilidades que Diego Aguirre detectó en la defensa lo llevaron a colocarlo como zaguero donde formó una monolítica zaga con Guzmán Rodríguez.

En 2025, donde los objetivos cumplidos con el club le permitieron una primera renovación por un año, su nivel decayó y quedó relegado detrás de Léo Coelho y Nahuel Herrera.

Pero promediando la temporada recuperó su mejor forma y volvió a ser titular inamovible, aún con la apuesta que Peñarol hizo a mitad de año por Emanuel Gularte.

Su rendimiento volvió a ser sólido pero en tres partidos puntuales, los más importantes para Peñarol en el año, Méndez no estuvo a la altura de sus propios antecedentes.

Uno fue en la revancha de octavos de final contra Racing de Avellaneda donde en el juego aérea fue netamente dominado.

Otro fue en la semifinal con Liverpool cuando hizo un partido que pintaba redondo, pero en un córner perdió la marca de Abel Hernández y Peñarol estuvo muy cerca de quedar eliminado de las finales.

Contra Nacional, en la definición, jugó mal el partido de ida en el Campeón del Siglo y terminó expulsado.

Disputó 79 partidos con Peñarol y anotó cuatro goles. Fue campeón uruguayo en 2024.

Para hacerse de sus servicios, Colo Colo pagó una cláusula de rescisión muy baja: US$ 75 mil.

Fijar cláusulas de rescisión bajas es algo bastante usual en el fútbol uruguayo.

En enero de 2025, Peñarol estuvo a punto de perder a Rodrigo Pérez porque Everton de Chile lo quería y su cláusula de salida era de US$ 21 mil. Tras ese interés, Peñarol tuvo que mejorarle el contrato al volante.

En enero de 2022, Peñarol perdió a Gary Kagelmacher que había sido buena figura en 2021 en un equipo que se consagró campeón uruguayo, León de México pagó su cláusula de salida de US$ 150 mil y se lo quedó.

A Nacional le pasó lo mismo en julio de 2023 con el argentino Fabián Noguera por el que Abha de Arabia Saudita gatilló una cláusula de US$ 300 mil y adquirió sus servicios.

En agosto de 2023, Guillermo May se fue de Danubio luego de que Newell's Old Boys se hiciera cargo de su cláusula de rescisión de US$ 14 mil.

A mediados de ese mismo 2023, Defensor Sporting perdió a Adrián Balboa que se fue a Deportivo Pereira tras el pago de una cláusula muy baja que rondó los US$ 25 mil.

Con figuras juveniles y productos de la cantera del club, Peñarol ha fijado cláusulas mucho más importantes.

En enero de 2021, a Facundo Torres se le puso una cláusula de US$ 14,5 millones.

A Agustín Álvarez Martínez se le fijó una de US$ 10 millones en abril de 2021.

En febrero de 2020, a Facundo Pellistri se le fijó una cláusula de US$ 15 millones y en octubre Manchester United la ejecutó y lo compró.