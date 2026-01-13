Javier Méndez ya llegó a Chile para sumarse a Colo Colo, y este martes se despidió de Peñarol con un sentido mensaje

Javier Méndez se fue de Peñarol para jugar en Colo Colo de Chile pese a que aún tenía un año más de contrato. El futbolista habló con los dirigentes carboneros y estos no le hicieron problemas para que pudiera firmar con otro club y con un sueldo superior.

Tal como informó Referí el pasado sábado, el futbolista llegó a un acuerdo con el Cacique chileno y allí llegó en lugar de Alan Saldivia, quien había sido buscado por los aurinegros como refuerzo en el período de pases anterior, y que acaba de firmar con Vasco Da Gama de Brasil.

En la jornada del domingo, Referí informó que en su lugar, Diego Aguirre pretendía la llegada de Lucas Ferreira quien estaba en Defensa y Justicia de Argentina, lo que finalmente terminó sucediendo esa misma tarde.

Javier Méndez se despidió de sus compañeros de Peñarol en Los Aromos el pasado fin de semana.

Este lunes ya viajó a Santiago de Chile para firmar contrato con Colo Colo, uno de los grandes de ese país.

Pero no fue hasta este martes que el zaguero central se despidió públicamente de Peñarol.

"Orgulloso de haber formado parte de Peñarol y defender esta camiseta estos dos años. GRACIAS! @oficialcap", escribió en su cuenta de Instagram.

