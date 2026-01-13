Dólar
Javier Méndez ya llegó a Chile para sumarse a Colo Colo, y este martes se despidió de Peñarol con un sentido mensaje

El futbolista le dijo adiós a los carboneros con un recuerdo muy especial de sus dos años con su camiseta

13 de enero 2026 - 18:46hs
Javier Méndez en Peñarol&nbsp;

Javier Méndez en Peñarol 

FOTO: @OficialCAP

Javier Méndez se fue de Peñarol para jugar en Colo Colo de Chile pese a que aún tenía un año más de contrato. El futbolista habló con los dirigentes carboneros y estos no le hicieron problemas para que pudiera firmar con otro club y con un sueldo superior.

La sentida despedida de Javier Méndez

Javier Méndez se despidió de sus compañeros de Peñarol en Los Aromos el pasado fin de semana.

El presidente de Al-Hilal de Arabia Saudita, saludó a Darwin Núñez y a sus compañeros por el triunfo sobre Al-Nassr de Cristiano Ronaldo
ARABIA SAUDITA

Sorpresa fuera de protocolo: el presidente de Al-Hilal, saludó a Darwin Núñez y a sus compañeros por el triunfo ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo; mirá el video

Matías Viña debutó con River Plate argentino en el Gran Parque Central y se tomó una foto con su hija en el túnel tricolor
FÚTBOL

El mensaje de Matías Viña, nuevo jugador de River Plate argentino, desde el Gran Parque Central y previo a enfrentar a Peñarol

Este lunes ya viajó a Santiago de Chile para firmar contrato con Colo Colo, uno de los grandes de ese país.

Pero no fue hasta este martes que el zaguero central se despidió públicamente de Peñarol.

"Orgulloso de haber formado parte de Peñarol y defender esta camiseta estos dos años. GRACIAS! @oficialcap", escribió en su cuenta de Instagram.

Aquí se puede ver su posteo:

Embed

Javier Méndez Colo Colo Chile Peñarol

