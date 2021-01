La millonaria cláusula por Torres, el 25% de Trindade y el acuerdo con Kagelmacher por si emigra

Peñarol tuvo un lunes como se esperaba y pudo llegar a un acuerdo con el juvenil Facundo Torres para firmar un contrato por tres años, acordar un nuevo vínculo con Jesús Trindade y la extensión por seis meses del vínculo con el zaguero Gary Kagelmacher.

Como había informado Referí, la jornada del lunes era decisiva para cerrar el acuerdo con el principal jugador de Peñarol en el segundo semestre del año que fue justamente Torres.

Se había había un principio de acuerdo el lunes de la semana pasada para que firmara un contrato de tres años, 24 horas más tarde, el representante del futbolista, Gabriel Rodríguez, trancó la transferencia.

¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué se trancó el nuevo vínculo de Torres? Según explicó una fuente del club a Referí, su representante pretendía percibir un porcentaje del nuevo contrato, a lo cual la institución se negó.

Leonardo Carreño

Esto llevó a que el jueves pasado, el presidente Ignacio Ruglio llamara al técnico Mauricio Larriera, a su ayudante técnico Darío Rodríguez y al director deportivo, Pablo Bengoechea, para que no se ascendieran a más juveniles que no hayan firmado un contrato de tres años al primer equipo.

Esta determinación llevó, por ejemplo, a que Larriera no contara con Facundo Torres el pasado sábado cuando realizó la primera práctica de fútbol tras el retorno de la licencia de los futbolistas.

Larriera dialogó con el extremo antes del entrenamiento y le explicó la determinación de Ruglio, por más que confiaba que en esta semana se pudiera llegar a un acuerdo en lo contractual como finalmente ocurrió.

El nuevo contrato de Torres

Facundo Torres –quien tenía contrato hasta el 30 de junio próximo– firmó en la tarde de este lunes en el Estadio Campeón del Siglo su nuevo vínculo con la institución carbonera por tres años, hasta diciembre de 2023.

Su salario se verá aumentado de forma sustancial –como corresponde a estos acuerdos– y tal como ocurrió con Facundo Pellistri en febrero del año pasado, se firmó una cláusula de rescisión aún mayor a la del futbolista quien ahora defiende a Manchester United.

Juan Ignacio Roncoroni / Pool / AFP

Por Pellistri se había fijado US$ 10 millones, de los que el club percibió US$ 9.600.000 y quien lo acercó a la institución obtuvo US$ 400.000.

En este caso, y como Peñarol pretende que le queden libres US$ 10 millones en esta oportunidad, fijó la cláusula de rescisión de Torres en US$ 14.500.000, según explicó una fuente aurinegra a Referí.

Peñarol le cederá el 20% del futuro pase al exterior al futbolista, como sucede normalmente, en tanto quien lo coloque en su momento y su representante, obtendrán el 10% de esa transferencia cuando esta se realice.

El acuerdo al que se llegó respecto al salario es que, entre otras cosas, el mismo será aumentado a medida que transcurran esos tres años.

Es decir que la primera de esas temporadas se abonará un monto, en la segunda se incrementará al doble y en la tercera un poco más, según informó una fuente del club a Referí.

No obstante ello, en Peñarol entienden que de seguir en este nivel, el volante será transferido al exterior antes de diciembre de 2023 que es cuando culmina su flamante vínculo con la institución.

Un 25% de la ficha de Trindade

Otro de los acuerdos a los que arribó Peñarol este lunes, fue firmar un nuevo contrato con Jesús Trindade.

Como informó Referí, debido a que su contrato se había traspapelado, fue el único futbolista a quien no se le extendió automáticamente el mismo hasta fines de febrero.

Aizar Raldes / AFP

Debido a ello es que debieron sentarse a firmar un nuevo vínculo que será de un año con opción a extenderlo por un año más cuando se termine.

Pero otra de las cosas importantes respecto a Trindade –uno de los futbolistas que más rindió y jugó en sus dos años en el club, sin presentar nunca lesiones y jugando en varios puestos distintos– es que Peñarol adquirió además un 25% de la ficha del volante.

Kagelmacher y una cláusula de salida

El otro jugador que firmó un nuevo vínculo con Peñarol este lunes en el Estadio Campeón del Siglo antes de comenzar la práctica, fue el zaguero Gary Kagelmacher.

Hace dos semanas, el futbolista recibió una oferta de Atlético Nacional de Medellín de Colombia por dos años y pretendió salir de Peñarol, pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2021.

Diego Battiste

Sin embargo, el área deportiva aurinegra hizo un informe en el que explicaba que era un futbolista necesario y por eso en el club se pusieron en conversaciones con él para que no se fuera.

Finalmente, ya con un acuerdo en días previos, este lunes se firmó un contrato en el que Peñarol y el zaguero acordaron que en caso de que se vaya en agosto hacia otro club, se rescinda su contrato pero los mirasoles, en ese caso, recibirán un importe bastante superior a los meses que deberían abonarle si se quedara hasta diciembre.

Urretaviscaya está habilitado

Jonathan Urretaviscaya quedó habilitado el lunes por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), luego de haber cumplido la mitad de su pena.

El extremo fue expulsado el 13 de diciembre pasado una vez que terminó el clásico ante Nacional por el Torneo Intermedio que ganaron los aurinegros por 3-2 en el Estadio Campeón del Siglo y lo suspendieron por dos encuentros.

Diego Battiste

Cumplió uno de ellos ante Danubio y como no tiene antecedentes en los últimos tres meses y ya cumplió el 50% de la pena, fue habilitado por la Cpmisión Disicplinaria.

De esa manera, el técnico Mauricio Larriera lo podrá tener entre los titulares que enfrentarán a Cerro el próximo sábado por la primera fecha del Torneo Clausura.

¿Hernán Novick por Terans?

El único futbolista suspendido para el partido del sábado ante los de la Villa es el volante David Terans debido a que fue expulsado contra Danubio.

Eso llevará a que Larriera se encuentre obligado de realizar una variante en esa posición y es muy factible que Hernán Novick tenga un lugar entre los 11 titulares.

Si bien el DT aún no se decidió, según comentó una fuente a Referí, quedó muy conforme con su rendimiento el pasado sábado en la práctica de fútbol.

Otro de los jugadores que no podrá estar es el lateral derecho Giovanni González debido a que su hisopado dio positivo de covid-19.

Referí informó que todo indica que Larriera ubicará en ese sector a Juan Acosta.

Cabe señalar que esta semana, días antes del encuentro ante Cerro, los futbolistas del plantel y el cuerpo técnico de Peñarol, se harán nuevos hisopados para ver si no hay más profesionales contagiados de covid-19.

Se retrasó el retorno de Bravo

El volante chileno Claudio Bravo tenía pasaje para retornar de su país a Montevideo este lunes.

Sin embargo, a último momento se retrasó el mismo por problemas de la línea aérea y el futbolista arribará el próximo viernes a Montevideo.

L. Carreño

Una vez que llegue, deberá permanecer siete días en cuarentena, por lo que se perderá los partidos contra Cerro y Defensor Sporting de las dos primeras fechas.

Xisco y la rescisión

El delantero español, Xisco Jiménez, quien defendió a Peñarol, vuelve a Montevideo sobre fines de esta semana, según confiaron fuentes del club a Referí.

La noticia generó distintas reacciones entre los hinchas aurinegros en la mañana de este lunes.

El futbolista se había ido hacia su país a fines de diciembre pero ya tenía acordada una extensión del vínculo hasta fines de febrero. En España estuvo buscando nuevos horizontes y tratando de aprovechar el período de pases que se abrió en el fútbol europeo.

L. Carreño

Su retorno a Montevideo se produce en el marco de poder llegar a un acuerdo económico con el club y poder rescindir ya que tiene una oferta en España y aquí no es tenido en cuenta y tiene a varios futbolistas en su puesto que están antes que él en la consideración del técnico Mauricio Larriera.

"Quedan liquidar los números finales y algún saldo con el jugador y por eso viene, para tratar de rescindir", explicó una fuente aurinegra a Referí.

De esta manera, Xisco Jiménez, una vez que arregle todo el papeleo con Peñarol, podrá llevarse el TMS hacia Europa para poder firmar un vínculo con un nuevo club.

Como informó Referí, el club se ahorra de abonar dos meses de salario al futbolista, ya que su vínculo con los mirasoles se extendía automáticamente por dos meses hasta fines de febrero.