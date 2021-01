Peñarol entre el buen rendimiento de Gargano, la firma de Torres y la llegada de Bravo

Peñarol comienza una semana muy importante ya que el sábado deberá enfrentar a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli –siempre y cuando la Intendencia de Montevideo lo autorice, ya que por el momento, no está apto como otros escenarios de la capital que deben ponerse al día– por la primera fecha del Torneo Clausura, el que debe ganar sí o sí para intentar pelear por la posibilidad de ser campeón uruguayo luego de un mal Apertura e Intermedio.

Dentro de ese contexto, el nuevo entrenador, Mauricio Larriera, tuvo una muy buena noticia en la práctica de fútbol desarrollada el sábado en el Estadio Campeón del Siglo.

Es que el volante Walter Gargano, quien no juega con el equipo por distintas lesiones desde el 22 de noviembre, no solo está repuesto de las mismas, sino que se mostró en un muy buen nivel.

Aizar Raldes / AFP

Según confió una fuente del club a Referí, el Mota de a poco está recobrando el nivel que lo trajo a Peñarol hace años.

Además, la misma fuente informó que Larriera quedó muy conforme con lo que le vio hacer en la cancha, por lo que puede ser tenido en cuenta ya de entrada en un campeonato que tendrá muchísima actividad semana tras semana, ya que se jugarán tres encuentros cada siete días debido a lo acotado del calendario.

Esa es una de las buenas noticias que tuvo Larriera en su primera práctica en Peñarol.

No obstante, también tuvo de las malas. Como informó Referí, el pasado jueves el presidente de la institución, Ignacio Ruglio, molesto porque el juvenil Facundo Torres no firmó el nuevo vínculo con el club hasta 2023 –luego de haber dado el visto bueno el lunes de esa misma semana– que tendrá una cláusula de rescisión como el contrato que firmó en febrero pasado Facundo Pellistri que le deparó al club US$ 9.600.000 cuando se fue a Manchester United, les pidió al director técnico Larriera, a su ayudante técnico Darío Rodríguez y al director deportivo, Pablo Bengoechea, que no se ascendieran más juveniles al equipo principal, sin que estos hayan firmado un contrato de tres años.

Diego Battiste

Eso llevó a que el sábado a la mañana Larriera tuviera un diálogo con Torres antes de la práctica de fútbol para decirle que por ahora no lo iba a tener en cuenta, por lo que no jugó.

Más allá de esto, el futbolista tiene contrato hasta el 30 de junio, por lo que está apto para jugar. Sin embargo, el hecho de que le queden menos de seis meses, le abre la posibilidad de, si así lo desea, poder negociar un precontrato con cualquier club del mundo e irse gratis a mitad de año. Eso es lo que encendió las alarmas en Peñarol.

Mientras tanto, si bien está todo acordado de palabra con Jesús Trindade para firmar un nuevo contrato por dos años más y debido a ello, ya entrenó el sábado en el Estadio Campeón del Siglo con sus compañeros por primera vez tras la licencia, el volante todavía no firmó contrato, lo que se espera que suceda en las próximas horas.

Puede ser un buen lunes

Si bien las diferencias entre el club y el jugador desde el punto de vista económico son importantes, muchos, incluso el propio Larriera, piensan que este lunes puede ser un día muy importante para tratar de cerrar de una vez el vínculo con la gran figura de Peñarol en el segundo semestre de 2020.

En ese contexto, continuarán las conversaciones con el representante del futbolista, Gabriel Rodríguez, quien fue de alguna manera quien trancó lo acordado el lunes de la semana pasada.

Todos en Peñarol tienen claro que el nuevo vínculo se firmará a la brevedad, pero en el club quieren cuidar su patrimonio y no firmar un contrato muy alto.

Todo indica que si no es este lunes, en esta misma semana Torres firmará la extensión de su vínculo con los mirasoles y así quedará finiquitado el tema.

Llega Christian Bravo

Tal cual lo informó Referí, el extremo chileno Christian Bravo tiene pasaje para este lunes y en esta jornada es esperado en Montevideo.

El futbolista se fue a su país luego de la Navidad debido a que nadie le dijo que extenderían su contrato hasta fines de febrero.

@OficialCAP

Cuando lo llamaron para arreglar, llegó a un acuerdo por un salario menor al que tenía hasta el 31 de diciembre, pero, igualmente, prefirió retornar al club.

Una vez que llegue a Montevideo este lunes, deberá permanecer en cuarentena durante una semana para allí sí, realizarse un hisopado y si le da negativo de covid-19, podrá sumarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros.

Acosta al lateral

El positivo de covid-19 de Giovanni González que informó Peñarol sobre la hora 23 del sábado en su cuenta oficial de Twitter, hará que el lateral aurinegro se pierda el debut contra Cerro y seguramente también el segundo partido del Clausura ante Defensor Sporting.

Leonardo Carreño

La primera posibilidad que tiene Larriera para jugar allí es el lateral Juan Acosta y todo apunta a que si no es él, Robert Herrera puede ocupar ese puesto.

Esta no será una semana cualquiera para Peñarol que apunta al título del Clausura para sacarse un peso importante de encima y tratar de definir el Campeonato Uruguayo 2020.