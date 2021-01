Fútbol > PEÑAROL

Larriera hizo su primera práctica de fútbol sin Facundo Torres, como le había pedido Ruglio

La primera práctica de fútbol de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, no tuvo a Facundo Torres; debido al pedido que Ruglio le hizo al técnico Larriera de que no utilizara a juveniles que no firmaran por tres años; aún no se acordó su vínculo