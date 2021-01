Se acabaron las pasantías en las juveniles de Peñarol, Ruglio pisó fuerte y quien no firma por tres años, no juega

El jueves fue una jornada muy importante para Peñarol en distintos aspectos, pero el principal, tiene que ver con la futura política que se aplicará de ahora en adelante con los futbolistas juveniles que sean ascendidos al plantel principal.

El presidente de la institución, Ignacio Ruglio, le comunicó en dicha jornada al director deportivo Pablo Bengoechea, al técnico Mauricio Larriera y al ayudante técnico, Darío Rodríguez, que a partir de ahora, ningún futbolista de las divisiones formativas que no haya firmado un contrato de tres años, puede ser ascendido al primer equipo.

Esto surgió luego de las desavenencias que se han producido con el nuevo contrato que ya estaba acordado de palabra con una de las grandes figuras del último semestre en el club, Facundo Torres, y que de un día para el otro, por un pedido del representante del jugador, cambió radicalmente.

Cabe señalar que si bien el jugador tenía un contrato de tres años, el mismo se le vence el próximo 30 de junio. Esto implica que si así lo desea, puede firmar un precontrato con cualquier club del mundo según las reglas de FIFA.

Sandro Pereyra / Pool / AFP

Si bien Torres continúa entrenando con el plantel principal de Peñarol, aún no firmó el nuevo contrato que es sustancialmente mejor al actual y el cual tendrá una cláusula de rescisión –como informó Referí– al igual que sucedió el año pasado con Facundo Pellistri que le dejó en caja al club US$ 9.600.000 ya que quienes lo acercaron a la institución se quedaron con US$ 400.000.

El empresario Gustavo Rodríguez pidió un mayor aumento del que ya se había arreglado de palabra el pasado lunes que estipulaba un vínculo del futbolista con el club hasta 2023.

En dicha negociación habían estado trabajando además del presidente Ruglio, el secretario general Evaristo González y el dirigente Álvaro Queijo.

El propio jugador había manifestado su agradecimiento al club, pero la postura de su representante cambió todo.

Buscan un acercamiento

Esta situación con Gustavo Rodríguez si bien enfrió la firma del nuevo contrato, no implica que el extremo mirasol no vaya a firmar pronto, como se espera.

No obstante, su reacción no cayó bien entre los directivos, por lo que deberán seguir conversando en las próximas jornadas para ir en busca de un acercamiento de ambas partes.

La decisión de Ruglio se entiende puertas adentro como que Peñarol cuida su patrimonio.

Leonardo Carreño

El juvenil Máximo Alonso fue ascendido estos días para entrenar en Primera

Es que algo similar ocurre con el juvenil Máximo Alonso, ascendido esta semana por Bengoechea y Larriera al primer equipo.

El Rayo, como se conoce al fernandino, al igual que Torres tiene contrato hasta fines de junio.

“El presidente Ruglio le comunicó a Bengoechea, Larriera y Darío Rodríguez que de ahora en adelante, no se ascienden más juveniles que no hayan firmado un contrato por tres años”, dijo una fuente del club a Referí.

Y añadió: “Es más. Les dijo que hasta que quien no firme un nuevo contrato –por más que tenga aún seis meses más del anterior–, no juega”.

Se acercan con Trindade

El volante Jesús Trindade es el único futbolista de los que se le terminaba el vínculo el pasado 31 de diciembre, que no se le extendía automáticamente para el 28 de febrero, tal como informó Referí, debido a que se había traspapelado su contrato en su momento.

Esto llevó a que Peñarol buscara llegar a un acuerdo con el jugador y su representante para que llegara a un acuerdo por dos temporadas.

Hasta el miércoles existían desavenencias importantes entre las partes, pero según pudo saber Referí, este jueves las mismas se acercaron y es factible que el viernes o a más tardar, a principios de la semana que viene, se llegue a un nuevo acuerdo con él.

A diferencia de Torres, Trindade no está entrenando en esta primera semana de prácticas en el Centro de Alto Rendimiento, debido a que no tiene contrato.

Leonardo Carreño

No es un tema menor para uno de los futbolistas más equilibrados y cumplidores con el equipo en las últimas temporadas. Tanto es así que no ha sufrido lesiones y que solo faltó a algún encuentro debido a acumular cinco tarjetas amarillas.

Según explicó otra fuente del club a Referí, son “muy optimistas” para que Trindade firme y se ponga a las órdenes de Larriera, quien ya lo dirigió en Racing.

Sandro Pereyra / Pool / AFP

Asimismo, la situación con Gary Kagelmacher, está arreglada desde el pasado lunes y por más que tuvo una importante oferta de Atlético Nacional de Medellín, se le extendió el contrato seis meses, hasta el 30 de junio de 2022.

Dicho acuerdo quedó sellado cuando se reunieron el pasado lunes con el presidente Ruglio en Punta del Este, como informó Referí.

A Bravo lo esperan el 11

El volante chileno Christian Bravo viajó al comenzar la licencia a su país y el hecho de que el gobierno uruguayo haya cerrado en un principio las fronteras hasta el 10 de enero, hizo que sacara pasaje de vuelta para el 11 de enero.

Referí informó que la Secretaría Nacional de Deporte (SND) extenderá permisos especiales para que en estos días puedan ingresar al país los futbolistas y basquetbolistas que ya tienen contratos vigentes con clubes locales.

“Se va a trabajar solo con los que tienen contrato tanto en el fútbol como en el básquetbol, y con los deportistas que están preparándose para los Juegos Olímpicos”, indicó a Referí el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá. “Esas van a ser las excepciones”, agregó.

Diego Battiste

Bauzá señaló que los clubes y deportistas están solicitando los permisos a la SND y destacó que los mismos serán autorizados por presidencia de la República.

En ese contexto es que entra el chileno Bravo quien es esperado para el mismo 11, aunque, no obstante, a su retorno, deberá realizar siete días de cuarentena antes de sumarse a los entrenamientos con sus compañeros.

Un consejo exclusivo de mujeres

Este jueves fue trascendente también debido a que por primera vez en la historia del club, el consejo directivo de Peñarol estuvo compuesto exclusivamente por mujeres.

@OficialCAP

Diez de ellas recibieron como invitadas en el Estadio Campeón del Siglo a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, mientras que fue homenajeada Gladys Ruglio –tía del presidente y del Movimiento 28 de Setiembre– quien fue la primera consejera del club cuando asumió su cargo en 2009.

@OficialCAP

Carolina Cosse, Patricia López y Beatriz Argimón

A su vez, lo más trascendente es que se votó la creación de la secretaría de género para tratar derechos y obligaciones de las distintas problemáticas respectivas y una la formación de una comisión de abogados que estudien colocar una cláusula en los contratos de los futbolistas de que en caso de violencia de género, sean sancionados.