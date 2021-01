Peñarol se bajó de la puja por D'Alessandro a causa de Kagelmacher, Torres y el Vasquito

Peñarol tuvo una jornada de mucho trabajo el lunes, justo el día previo a recomenzar los trabajos físicos y futbolísticos de la mano de su flamante entrenador, Mauricio Larriera este martes.

Es que se acordó con dos futbolistas fundamentales de la actualidad del plantel como Gary Kagelmacher y Facundo Torres. A su vez, hubo un acercamiento para el retorno de Matías Aguirregaray.

Por el lado del primero, tenía un importante ofrecimiento económico para irse por dos años a Atlético Nacional de Medellín, lo que llevó a que el presidente Ignacio Ruglio se reuniera este lunes con él personalmente en Punta del Este entre la hora 16 y las 17.30.

Sandro Pereyra / Pool / AFP

“A Kagelmacher se le extiende el vínculo con el club por seis meses, hasta mitad de 2022, ya que su contrato finalizaba a fines de este año. Nacional de Medellín le ofrecía un contrato de dos años y por eso entre los dos, nos pusimos de acuerdo en extenderle el vínculo con Peñarol porque sabemos que es un jugador muy importante”, dijo Ruglio a Referí.

El zaguero fue uno de los puntales de este plantel, incluso cuando las cosas no salieron del todo bien como en el Torneo Intermedio.

Si bien el futbolista estudió la posibilidad de irse a Colombia durante los últimos días de diciembre, el interés demostrado por Peñarol y sobre todo, el pedido del presidente Ruglio, fueron fundamentales para que decidiera permanecer en la institución carbonera.

Renovación de Torres hasta 2023

Otro de los temas muy importantes que definió Peñarol este lunes fue la renovación del contrato del juvenil Facundo Torres por tres años hasta fines de 2023, según pudo saber Referí.

El extremo aurinegro fue, sin dudas, el exponente futbolístico de mayor relevancia en el segundo semestre del 2020.

Tanto fue así que fue la gran figura del clásico del pasado 13 de diciembre en que Peñarol derrotó 3-2 a Nacional en el Estadio Campeón del Siglo.

En la negociación estuvo el secretario general del club, Evaristo González.

Diego Battiste

Tal como aconteció en febrero del año pasado con Facundo Pellistri, Torres tendrá un aumento sustancial en su salario y, a su vez, en estos días cuando se firme dicha renovación de contrato, firmará una cláusula de rescisión.

Cabe recordar que el negocio de Pellistri a Peñarol le salió muy bien ya que le ingresaron al club US$ 9.600.000 libres, porque la cláusula de rescisión era de US$ 10 millones, menos US$ 400 mil que se llevó quien lo acercó a la institución.

En el caso de Torres, según dijeron a Referí, él está muy agradecido con Peñarol y quiere salir campeón con el club del que es hincha. Esa también fue una determinación para que en los próximos días firme un nuevo vínculo.

Se acerca el Vasquito

El presidente Ruglio negocia el regreso a Peñarol de Matías Aguirregaray.

El jugador se fue campeón uruguayo con el club tras la final contra Plaza Colonia en junio de 2016 y actualmente defiende a Al Fateh de Arabia Saudita.

Desde que se fue de los aurinegros defendió a Estudiantes de La Plata de Argentina, Tijuana de México y Las Palmas de España, antes de irse al fútbol arábigo.

“Él está acá y quiere quedarse y nosotros queremos que se quede. Tenemos que intentar llegar a un acuerdo económico”, expresó Ruglio a Referí.

El lateral-volante tiene 31 años fue tres veces campeón uruguayo con los aurinegros.

De llegar a un acuerdo –que está muy cercano–, este será su cuarto pasaje por la institución.

Mientras tanto, el propio Ruglio está tratando de llegar a un acuerdo para que regrese el zaguero Cristian Lema, quien en los seis meses que defendió la camiseta mirasol, en 2019, dejó una gran impresión.

De todas formas, lo suyo aún no está tan adelantado como lo de Aguirregaray.

Al igual que el Vasquito, Lema se desempeña en un club de Arabia Saudita: Damac.

Igualmente, ni Aguirregaray ni Lema en caso de que lleguen a un acuerdo, podrán jugar este Torneo Clausura que comienza a mediados de enero y deberán esperar a que comience el Campeonato Uruguayo 2021 en marzo para poder hacerlo.

Sí podrían estar a la orden en caso de que Peñarol juegue la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Buscan la firma de Trindade

Peñarol retorna en la jornada del martes a los entrenamientos y lo hará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y no en Los Aromos debido a que allí fueron resembradas las canchas

El nuevo protocolo ante covid-19 obliga a no utilizar los vestuarios y también cambios en el traslado de los propios futbolistas hacia y desde el lugar en el que entrenan.

El plantel entero se realizará los hisopados el próximo jueves a la hora 7.

Los futbolistas que terminaron su contrato el 31 de diciembre, automáticamente se les extiende hasta fines de febrero.

Ellos son Juan Acosta, Giovanni González, Robert Herrera, Rodrigo Pintos, Krisztián Vadócz, Marcel Novick, Christian Bravo, Fabián Estoyanoff, Cristian Rodríguez, David Terans, Nicolás Franco y Martín Correa.

Con Terans ya hubo un acuerdo para que se quede incluso hasta mediados de año, luego de una conversación con su representante y con el club dueño de su ficha: Atlético Mineiro.

Diego Battiste

No obstante, también se le termina el contrato a Jesús Trindade y si bien todos pensaban en Peñarol que su contrato también se extendía automáticamente, no es así.

Debido a ello es que Ruglio sigue realizando gestiones para llegar a un acuerdo con el futbolista y que continúe en la institución.

Trindade fue muy importante en la columna vertebral del equipo y, además, no sufrió lesiones y estuvo en casi todos los partidos, salvo cuando fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Asimismo, para el Torneo Apertura que comienza en marzo, el director deportivo Pablo Bengoechea pidió el regreso de los préstamos de dos futbolistas: Agustín Dávila, de Liverpool, y Franco Martínez, de Central Español.

La puja por D’Alessandro

Peñarol estuvo muy cerca de contratar al volante argentino Andrés D’Alessandro, quien el lunes finalmente firmó con Nacional.

No obstante, se consideraron otras cosas para ver si seguían o no en la puja con el tradicional adversario.

En ese contexto, el presidente Ruglio confió a Referí que Peñarol se bajó de esa puja “para intentar asegurarnos la continuidad de Gary (Kagelmacher), mejorar el contrato de Facundo Torres y cerrar el pase del Vasquito Aguirregaray. Fue una decisión institucional”.

Este martes Peñarol pone proa a lo que será la última parte del Campeonato Uruguayo 2020 que culminará con el Torneo Clausura, el cual está obligado a ganar para buscar la definición del certamen que lleva el nombre de una gloria carbonera como fue Néstor “Tito” Goncálves.