“El club que me emociona es Peñarol”, dijo Larriera en su presentación como DT carbonero

Mauricio Larriera fue presentado como nuevo entrenador de Peñarol este jueves en el Campeón del Siglo, en un acto en el que confesó que de chico era hincha del aurinegro y en el que manifestó que “el gran objetivo” es el Campeonato Uruguayo que se definirá en los próximos dos meses.

El flamante técnico mirasol estuvo acompañado por el presidente del club, Ignacio Ruglio, los directores deportivos Pablo Bengoechea, Gabriel Cedrés y Walter “Indio” Olivera, y Darío Rodríguez, quien será el segundo entrenador.

Ruglio, quien abrió la presentación, destacó que Larriera "tiene sueños grandes" y le prometió "trabajo, seriedad y calma" desde la dirigencia y el área deportiva. "Nos jugamos una parada muy grande en los próximos dos meses, no solo ganar el Clausura y un campeonato que es histórico (porque lleva el nombre de Néstor "Tito" Gonçalves, gloria de Peñarol) y entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores", señaló.

"Acá hay que llegar y ser campeón", dijo el titular carbonero, señalando que su pedido para el nuevo DT iba a ser como ponerse "autopresión". "Todos los que han vivido el mundo Peñarol de cerca saben lo que yo quería al "Tito" Gonçalves viejo. Lo único que le pido es a Mauricio es que gane este campeonato", agregó.

Diego Battiste

Bengoechea también hizo uso de la palabra y contó cómo fue la selección de entrenador, repasando los contactos con los otros candidatos a los que les agradeció por su buena disposición.

A su turno, el técnico floridense dijo que es "un honor" ser designado como conductor del primer equipo aurinegro.

"Hoy será el comienzo del sueño, la gente que me conoce desde que nací, desde chico, sabe que es así. Por otro lado, significa una gran responabilidad que no me va a llevar a paralizarme. Si bien hay emoción, pasión, responsablidad, pero vamos a tener un gran equipo trabajando y este es un trabajo en equipo", expresó.

Larriera indicó que irán por el Clausura y luego por el Uruguayo. “El objetivo que tiene el club no puede ser otro con la calidad de futbolistas que hay”, expresó. “El tiempo es poco, la jerarquía del plantel es mucha, las variantes muchas, lo que queda por hacer es trabajar”, agregó.

También señaló que el objetivo de ganar el Uruguayo en dos meses “no es una presión”. “Necesito esa presión", respondió, "es un desafío tremendo”.

Larriera, que en los carboneros tendrá su máximo desafío en lo que va de su carrera como entrenador, dijo estar capacitado para ese cargo. “El día que nos reunimos con Pablo (Bengoechea) automáticamente le hubiera dicho que no, si no me sintiera preparado. Y siento que estoy preparado”.

El cuerpo técnico lo completarán Alejandro Martínez como preparador físico y Darío Rodríguez como segundo entrenador, tal como el DT definió el cargo que tendrá el exlateral mirasol

“Ya tuvo experiencia (como entrenador), está dentro del club y fui yo, estando a disposición, quien lo eligió para que me acompañe”, dijo Larriera sobre quien será su nuevo compañero en el equipo técnico.

Diego Battiste

“No descartamos la incorporación de algún recurso humano que nos ayude a adaptarnos al mundo Peñarol, que es un mundo inmenso, profundo, pesado”, agregó.

En un momento de la conferencia, Larriera hizo un paréntesis. “Al pueblo peñarolense le voy a contar una infidencia que no se la conté el presidente, ni a Pablo, ni a nadie. Y que la sabe la gente que me conoce desde que nací”, comenzó.

Mauricio Larriera trabajará con Darío Rodríguez como entrenador alterno y el profesor Alejandro Martínez a cargo de la preparación física del plantel. pic.twitter.com/eBdkT7IO5n — PEÑAROL (@OficialCAP) December 31, 2020

“Todos somos hinchas de un equipo, cuando yo era chico era hincha de Peñarol, miraba los goles de Morena, las gambetas de Ruben Paz, quien debo confesar que era mi ídolo de niño”, expresó. “Después, cuando uno es futbolista y profesional, ese sentirse hincha se va yendo, pero queda algo, que es más importante y es que el club que me emociona es Peñarol”.

“Y no lo digo para vender humo”, agregó el DT. "No me quiero ganar a la hinchada con eso, a la hinchada se la gana con trabajo y honestidad", agregó.