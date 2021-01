¿A qué clubes afectará el cierre de fronteras en el arranque del Clausura?

El cierre de fronteras que este miércoles fue extendido por el gobierno como medida preventiva ante la pandemia de coronavirus, afectará a varios clubes del fútbol uruguayo, que esperan que se apruebe un permiso especial para que sus jugadores extranjeros puedan ingresar al país y jugar el Torneo Clausura.

El presidente Luis Lacalle Pou anunció este miércoles que el bloqueo fronterizo que en principio se iba extender hasta este 10 de enero, se ampliará durante otros 20 días.

Los futbolistas extranjeros que durante la licencia de fin de año regresaron a sus países, ahora tienen complicado su ingreso a Uruguay, el cual era esperado a partir del 10, pero, tras las nuevas medidas, todo indica que será días después.

Tras conocerse el anuncio del presidente, desde la Secretaría Nacional de Deporte (SND) se extenderán permisos especiales para que en estos días puedan ingresar al país los futbolistas y basquetbolistas que ya tienen contratos vigentes con clubes locales.

“Se va a trabajar solo con los que tienen contrato tanto en el fútbol como en el básquetbol, y con los deportistas que están preparándose para los Juegos Olímpicos”, indicó a Referí el director de la SND, Sebastián Bauzá. “Esas van a ser las excepciones”, agregó.

Bauzá señaló que los clubes y deportistas están solicitando los permisos a la SND y destacó que los mismos serán autorizados por Presidencia de la República.

Una vez que se autoricen los permisos, habrá que sumarle los días de viaje de los futbolistas, más los siete días en los que deberán realizar cuarentena ya instalados en el país.

Eso lleva a que los extranjeros que están fuera del país se pierdan por lo menos la primera fecha del Torneo Clausura, así como también los encuentros pendientes del Intermedio que se jugarán el próximo miércoles entre Defensor Sporting y Boston River y Montevideo City Torque y Rentistas, como en la final del torneo del jueves entre Nacional y Wanderers.

Esta situación afectará de distinta manera a los equipos, ya que algunos no cuentan con extranjeros, como River Plate o Liverpool, o sus futbolistas foráneos no salieron del país en las vacaciones, como los de Montevideo City Torque o Wanderers.

Otros, están más complicados, como Deportivo Maldonado, con cinco jugadores sin poder entrar al país, o Plaza Colonia o Cerro Largo, con cuatro deportistas que esperan por la apertura de las fronteras.

La situación club por club

Boston River:

Los venezolanos Dany Cure y Yanowky Reyes siguen en su país a la espera de poder ingresar a Uruguay, informaron desde el club rojiverde a Referi. Alejandro Mitrano (VEN), Alejandro Martinuccio, Pedro Silva Torrejón, Matías Sosa (ARG) están en el país y ya entrenan bajo las órdenes de Juan Tejera.

Cerro:

Los albiceleste cuentan con dos extranjeros, el brasileño Felipe Klein y el colombiano Ignacio Yepez, que este jueves debían retomar los entrenamientos.

Cerro Largo:

Cerro Largo es uno de los más complicados por el cierre de fronteras. En Melo esperan la llegada de los argentinos Tomás Fernández, quien además se contagió de Covid-19, Gonzalo Lamardo, Agustín Heredía y Gabriel Báez.

AFP

Danubio:

“Los extranjeros que siguen en el club se quedaron en el país, en ese sentido no tenemos problemas”, manifestaron desde Maroñas. Ellos son los argentinos Matías Fritzler, Martín Comachi y Emanuel Mercado, mientras que en el plantel también está el colombiano Carlos Romaña, si bien no ha jugado. El paraguayo Julio Domínguez y el argentino Nicolás Pantaleone ya no siguen en la franja.

Defensor Sporting:

Franco Zuculini y Cristian Chávez, los dos argentinos y extranjeros de Defensor Sporting, se quedaron en el país y ya entrenan a la par de sus compañeros.

Deportivo Maldonado:

El Depor es uno de los más complicados por el cierre de frontera ya que sus cinco extranjeros están fuera del Uruguay porque prefirieron pasar las fiestas en sus países que hacerlo en el Este. Ellos son el paraguayo Marcelo Estigarribia, a quien quieren renovarle contrato, el brasileño Mosquito, y los argentinos Santiago Nagüel, César Pereyra y Hernán Toledo, indicaron desde el club fernandino.

Leonardo Carreño

Fénix:

En Capurro esperan por el retorno de los brasileños Kaique Vergilio y Leonardo Coelho, y del hondureño Carlos Fernández, quienes por el momento no pueden ingresar al país. El argentino Luciano Nequecaur y el venezolano Nicolás Ruiz, ambos delanteros, se quedaron en Uruguay y ya comenzaron a entrenar en el equipo de Juan Ramón Carrasco.

Liverpool:

No tiene extranjeros en el plantel.

Montevideo City Torque:

Desde el conjunto celeste indicaron a Referí que el chileno Marcelo Allende y los argentinos Gustavo Del Prete y Natanael Guzmán permanecieron en Uruguay y estarán a la orden la semana próxima. Por su parte, con el venezolano Junior Paredes se rescindió contrato.

Leonardo Carreño

Nacional:

En los tricolores esperan el regreso del brasileño Paulo Vinicuis, quien se fue a su país, lo que no cayó bien en el club albo, donde manejan la posibilidad de cesarlo. Además, Nacional deberá esperar que se abran las fronteras para poder contar con su incorporación estrella, el argentino Andrés D’Alessandro, quien al no tener aún contrato firmado, no puede solicitar el permiso que facilita la SND a los deportistas. Si bien el volante no podrá jugar hasta el próximo Apertura, quieren tenerlo en Los Céspedes lo antes posible.

Peñarol:

En lo carboneros esperan el regreso del chileno Christian Bravo, mientras que el húngaro Krisztián Vadócz y el argentino Atiel Nahuelpan se quedaron en Uruguay y entrenan bajo las órdenes de Mauricio Larriera.

Diego Battiste

Plaza Colonia:

En Plaza Colonia también están a la espera de sus extranjeros, los brasileños Leonai y Diogo, de buenos rendimientos en 2020, más el paraguayo Guido Verdún y los argentinos Iván Salazar e Imanol Enríquez.

Progreso:

El argentino Rodrigo Díaz se quedó en Montevideo, pero el chileno Gonzalo Jara se fue a su país y por ahora no puede volver, indico a Referí el presidente de Progreso, Fabián Canobbio. Además, en el plantel principal del gaucho entrena el ghanés Samuel Mensah.

Rentistas:

En Rentistas, campeón del Apertura, cuentan con el argentino Nicolás Colazo, quien se perfila para ser titular en el equipo que juegue el partido pendiente ante Montevideo City Torque, y están a la espera de sus compatriotas Carlos Villalba y Mauro Valiente, quienes están en Córdoba.

River Plate:

No tiene extranjeros en el plantel.

Wanderers:

El único extranjero en el bohemio es el delantero argentino Hernán Rivero, de gran cierre de año. “Está en Uruguay, no tenemos a nadie afuera”, dijo Gabriel Blanco, presidente de los del Prado.