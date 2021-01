Máximo Alonso, la nueva joya de Peñarol ya entrena en Primera

Peñarol inició el martes un nuevo ciclo con Mauricio Larriera como entrenador. A pesar de que el equipo no está en pretemporada porque el Clausura comenzará el 16 de enero -de tener el visto bueno de parte del gobierno en el marco de la pandemia de coronavirus- cuatro juveniles fueron ascendidos para entrenar con el plantel principal. Entre ellos figura el extremo Máximo Alonso en quien están cifradas altas expectativas para llegar al primer equipo y continuar el legado que están dejando los Brian Rodríguez, Darwin Núñez, Facundo Pellistri o Facundo Torres.

Entre los 34 jugadores que iniciaron los entrenamientos aparecieron cuatro nuevos juveniles: el zaguero Agustín Da Silveira, el lateral izquierdo Valentín Rodríguez, el extremo izquierdo Máximo Alonso y el extremo derecho Alejo Cruz.

Todos los ascensos fueron consultados a Raúl Salazar, el entrenador de la tercera División que arrancó este año como ayudante de Larriera junto con Darío Rodríguez. Sus conocimientos y su trabajo son muy valorados por la directiva de Peñarol.

Rodríguez ya había sido ascendido para entrenar en el primer equipo por Diego Forlán en febrero del año pasado luego de que el plantel principal volviera de hacer la pretemporada en Los Ángeles.

"Vino de AUFI como centrodelantero, pero como es generación 2001 le tocó compartir equipo con Agustín Álvarez Martínez que fue el 9 del equipo por lo cual lo pusieron de puntero izquierdo. El puntero derecho era Facundo Pellistri", contó a Referí Pablo Torres, dirigente durante 10 años de las juveniles de Peñarol y presidente en el período de Jorge Barrera, los últimos tres años.

"Es un zurdo polifuncional; como tiene mucho manejo de pelota e ida y vuelta después jugó de volante externo que es el puesto que más le gusta y en el cual lo citaron a la selección sub 20. Para mejorar la marca lo pusieron de lateral izquierdo que es donde jugó en Tercera. Tiene condiciones muy similares a la de Joaquín Piquerez", explicó Torres que este año se alejó del club para descansar a pesar de que el nuevo presidente de formativas, Juan Susena, le pidió que siga acompañando el trabajo en juveniles.

Agustín Da Silveira es un zaguero artiguense, generación 2000 que llegó a Peñarol con 16 años. "Su principal característica es la marca, es un zaguero muy duro, un jugador de duelos, de ganar las pelotas divididas con una presencia física imponente. Tiene el ADN de Peñarol. es un Indio Olivera de estos tiempos. Solo tiene que moderar el ímpetu a la hora de marcar. En Tercera jugó de lateral derecho, pero su puesto natural es zaguero", indicó Torres.

Da Silveira tomó la posta que dejó Lucas Graneri, que con 21 años se fue a fines de 2020 al ascenso de México y ya había tenido algunas experiencias entrenando con el primer equipo.

Alejo Cruz es un extremo derecho, generación 2000 que ya había estado en Primera con Diego López en 2019. "Fue ascendido junto con Pellistri, pero el problema que tuvo fue que se quebró el hueso del dedo gordo del pie y lo tuvieron que operar y estuvo tres meses al margen. Tiene juego con las dos piernas, es chico y destaca por la velocidad", expresó el dirigente.

Entre los cuatro ascendidos, Máximo Alonso ya es visto como la nueva joya de las inferiores de Peñarol, un club que en los últimos años ha generado una catarata de jóvenes talentos que fueron exportados al exterior: Santiago Bueno, Federico Valverde, Nahitan Nández, Diego Rossi, Brian Rodríguez, Darwin Núñez y Facundo Pellistri, entre los más renombrados.

C. Pazos

Darwin Núñez, vuela

Alonso es un jugador de proceso de selecciones nacionales. Estuvo en la sub 15, sub 17 y sub 20. Es generación 2002 y oriundo de Maldonado.

"Es zurdo y un jugador muy potente, en todas las mediciones que tenemos registradas de juveniles, es por unas décimas más veloz que Pellistri y por característica es un jugador más potente. Juega muy bien al fútbol, simple, tiene control de pelota, lectura y define muy bien. Es parecido futbolísticamente a Pellistri, pero juega en la misma posición que Torres, como extremo izquierdo", informó Torres.

"Está desde sub 11 en Peñarol, llegó a la escuelita de captación e hizo todas las juveniles. Fue campeón en Séptima con el Tato Martín García, semifinalista en Quinta con Andrián Colombo y el año pasado jugó en Cuarta. Cuando iban seis partidos, vimos que estaba un escalón arriba del resto, entonces lo subimos a Tercera para que subiera su exigencia. En los primeros partidos le costó, pero después se adaptó muy bien y creció. Perdimos el campeonato de Cuarta por dos puntos y si lo dejábamos estoy seguro que éramos campeones, pero en Peñarol vamos a festejar cuando juegue en Primera, porque pensamos en el club, luego en el jugador y por último en el resultado de formativas", explicó.

Los goleros Randall Rodríguez y Jonathan Lima siguen en el plantel de Primera con Kevin Dawson, Thiago Cardozo y Martín Correa. En Rodríguez, generación 2003, hay cifradas grandes esperanzas. "El trabajo que ha hecho el Popi (Claudio) Flores como entrenador de goleros ha sido excepcional", destacó Torres.

Diego Battiste

Facu Torres, la figura del actual Peñarol

Peñarol ya tiene otro puñado de talentos juveniles buscando su lugar en Primera y la presencia de la cantera crece en el primer equipo donde ya figuran Agustín Álvarez Wallace, Matías De los Santos, Kevin Lewis, Agustín Álvarez Martínez, Facundo Torres y Sergio Núñez.