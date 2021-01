Larriera ya tiene a un viejo conocido y este sábado el plantel hace fútbol pensando en Cerro

El viernes fue un día especial para Mauricio Larriera, el flamante director técnico de Peñarol.

Es que pudo contar por primera vez con el volante Jesús Trindade en las prácticas que se llevan a cabo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de los aurinegros mientras se espera que las canchas de Los Aromos estén prontas luego de ser resembradas.

Como informó Referí, el jueves a la noche estaba prácticamente todo acordado con el futbolista para su retorno y finalmente se cumplió.

Larriera lo conoce muy bien al futbolista debido a que ya lo tuvo en Racing cuando él prácticamente comenzaba con esta carrera de entrenador.

Allí lo utilizó siempre como lateral derecho, pese a que el jugador le decía y le repetía que se sentía más firme y seguro jugando como volante.

Así entonces se dio el reencuentro entre Larriera y Trindade luego de algunos años.

Acuerdo por dos años

Uno de los temas que sorprendió al presidente Ignacio Ruglio y a los dirigentes aurinegros, fue conocer –casi sobre fin del año pasado– que el único contrato de todo el plantel que no tenía extensión directa hasta el 28 de febrero, era el de Trindade.

Preguntó a qué se debía y le contestaron que se traspapeló.

Eso conllevó a que se debiera firmar un nuevo vínculo con el futbolista.

Diego Battiste

Los diálogos los llevó a cabo el propio titular aurinegro con el jugador y su representante.

También se sumaron posteriormente otros directivos a la mesa de diálogo.

Trindade pretendía quedarse en Peñarol, pero tenía uno de los sueldos más bajos de todo el grupo.

El pedido del representante –de un aumento considerable del salario de más del doble–, sorprendió a los directivos.

Eso fue lo que llevó a que durante un par de días de esta misma semana que termina, la posible continuidad de Trindade se complicara.

Luego de que finalmente llegaran a un acuerdo económico entre ambas partes, el futbolista firmó contrato por dos temporadas como pretendía el club, según informó una fuente aurinegra a Referí.

De los que más cumplieron

El rendimiento de Trindade prendió mucho entre los dirigentes y también entre los hinchas.

De muy bajo perfil y enemigo de las entrevistas, el volante demuestra lo suyo en la cancha.

En ese contexto, es de los que más ha rendido en las últimas dos temporadas en la mitad del terreno.

Raúl Martínez / Pool / AFP

Se adecuó a todas las posiciones en la mitad de la cancha y llegó a jugar de lateral e incluso, de zaguero central en algún partido que lo necesitaron.

Nunca bajó de 5 o 6 puntos en sus compromisos con la casaca mirasol.

Con sus 27 años, no ha tenido lesiones en dus dos años en Peñarol y solo estuvo suspendido por cinco tarjetas amarillas en un par de ocasiones.

Esto llevó a que en estas dos temporadas, Trindade jugara 66 encuentros.

A diferencia de lo que hizo en Racing, Larriera en Peñarol lo uitilizará como volante, ya que vio lo que rinde en esa posición.

Ante Cerro sin Terans

Este sábado en el Estadio Campeón del Siglo, Larriera realizará su primera práctica de fútbol desde que se hizo cargo de Peñarol.

Aún falta la llegada del chileno Christian Bravo –quien tiene pasaje para el 11 y luego, a su llegada, deberá estar siete días de cuarentena antes de sumarse a los entrenamientos–, pero el resto de los jugadores ya están a la orden.

AFP

El sábado 16 comenzará el Torneo Clausura y Peñarol deberá visitar a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli –siempre y cuando la intendencia de Montevideo lo habilite, ya que por ahora, está entre varios escenarios que no tienen habilitación– y para ese compromiso, Larriera no podrá contar con David Terans, una de las principales figuras, –si no la principal– de ofensiva del equipo.

Terans se encuentra suspendido, al igual que Jonathan Urretaviscaya, quien fue expulsado tras el clásico y cumplió una de las dos fechas que le dieron. Al no tener antecedentes, buscan que ya pueda jugar.