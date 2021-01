Urreta culpable de la riña, Peñarol apercibido, Balbi al Tribunal de Ética e Iván Alonso suspendido

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dictó este lunes su fallo del expediente que instruyó el lunes 14 de diciembre del año pasado, un día después del clásico que Peñarol le ganó a Nacional 3-2 en el Campeón del Siglo por la última fecha del grupo B del Torneo Intermedio.

El partido terminó con una refriega entre varios jugadores en el campo de juego. Pero el lío siguió en zona mixta entre jugadores y particulares de ambos equipos. Además, durante el partido -jugado a puertas cerradas a causa de la pandemia de covid-19- hubo hinchas habilitados a ingresar par colgar las banderas de Peñarol que cantaron e insultaron a Nacional y a sus jugadores.

La audiencia del caso se celebró vía Zoom participando los seis miembros de la Comisión, los delegados de Peñarol Gonzalo Moratorio y Juan Antonio Rodríguez, y los de Nacional Enrique Campos y Adolfo Orellano. Comenzaron a la hora 19 y terminaron sobre las 23.

Urretaviscaya, el culpable de la riña

Sobre la denuncia del árbitro central del partido Pablo Giménez por riña entre jugadores de ambos equipos al final del juego, la Comisión constató por las pruebas diligenciadas que Fabricio Formiliano de Peñarol y Santiago Cartagena de Nacional no participaron de la misma y no se les tipificó la conducta de riña. Solo deberán cumplir la sanción automática de un partido (Formiliano ya la cumplió la suspensión ante Danubio y Cartagena lo hará en la final del Intermedio) pero esta expulsión no les computará como antecedente en caso de futuras tarjetas rojas.

Diego Battiste

Formiliano y Cartagena no tipificaron riña

Sergio Rochet y Pablo García de Nacional y Robert Herrera de Peñarol recibieron un partido de suspensión. "A Jonathan Urretaviscaya se lo castigó con dos partidos por su conducta de ir del banco de suplentes al centro de la cancha a generar el incidente; fue el disparador del problema a juicio de la Comisión", explicó a Referí Juan Pablo Decia, integrante del órgano sancionador.

Tres partidos para Neves

Por su violenta falta contra Facundo Torres sobre el final del partido, el volante de Nacional Gabriel Neves recibió un castigo de tres partidos.

Diego Battiste

Neves: tres partidos

"Se le tipificó puntapié intencional en forma de plancha y la sanción de tres partidos es la que se aplica siempre en estos casos", argumentó Decia.

Apercibimiento para Peñarol

Peñarol fue apercibido por incumplir el protocolo sanitario a causa de la conducta de los parciales que entraron al Campeón del Siglo que insultaron a los rivales y también por lanzar humo, algo que no había sido habilitado por la Mesa Ejecutiva.

Diego Battiste

Hinchas en las tribunas: apercibimiento

Los parciales tenían permiso para entrar a colgar las banderas, pero no estaba claro si ese permiso también se extendía a quedarse durante el partido. De todas formas eso no fue denunciado por la comisión de seguridad de la AUF y la Comisión entendió que no tenían prohibición de quedarse.

Diego Battiste

Hinchas en las tribunas: apercibimiento

Cabe decir que un apercibimiento es una amonestación, una advertencia por lo que en caso de reincidir en hechos similares el club será sancionado con mayor dureza. Fue la misma sanción que adoptó la Comisión con las denuncias que recibió Nacional tras el clásico del Apertura disputado en el Estadio Centenario.

Denuncias archivadas

La conducta de los dirigentes y habilitados de Nacional a ingresar al clásico que invadieron la zona del rival en las tribunas fue archivada.

También fue archivada la denuncia contra Nacional que presentó Peñarol -el martes siguiente a que se instruyera el expediente- por la avioneta que sobrevoló el Campeón del Siglo con una bandera que decía: "2 finales en 4 días... Tu papá".

Diego Battiste

La avioneta: archivada

Peñarol también denunció al tesorero de Nacional Gustavo Amozas por declaraciones que se entendieron fueron injuriosas contra Ignacio Ruglio. La Comisión entendió que no hubo manifestaciones agraviantes.

También fue denunciado por parte de Peñarol el vicepresidente de Nacional Alejandro Balbi quien tras el partido declaró: "Nos robaron".

En este caso la Comisión remitió la denuncia al Tribunal de Ética. El problema es que este Tribunal está desmembrado desde hace unos meses.

Peñarol también denunció a Nacional por roturas en una puerta, una papelera y una silla en el vestuario visitante. Esa denuncia también fue archivada porque no se pudo probar el estado anterior del vestuario a cómo quedó tras el clásico.

Un partido para Iván Alonso

A diferencia de lo que pasó en noviembre de 2019 en ocasión de un partido contra Defensor Sporting, el mánager general de Nacional Iván Alonso fue sancionado por increpar al árbitro Pablo Giménez.

Diego Battiste

Giménez denunció que Alonso le dijo "ladrón"

En aquella ocasión Nacional basó su defensa diciendo que Alonso no era funcionario del club sino que prestaba servicios al club a través de una SRL, por lo que no calificaba como "funcionario" como para ser sancionado.

Esta vez, la Comisión le pidió al área administrativa de la AUF que informara qué vínculo tiene Alonso con la AUF. Se les dijo que es el encargado del área de marketing del club y en virtud de ello, Alonso fue sancionado por un partido.

Diego Battiste

Iván Alonso: un partido

"Si bien el árbitro lo denunció por injurias afirmando que Alonso le dijo 'ladrón, otra vez nos robás', de de los videos que vimos y de las pruebas que fueron diligenciadas, en ningún momento se apreciaron esas injurias al árbitro, Sin embargo, entendimos que en su actitud de interpelar al juez a viva voz en la zona mixta y ante la presencia de micrófonos se dio una situación de ofensa a la moral del árbitro, por eso lo castigamos como una ofensas y no como injurias.

En feria judicial, con cinco abogados y un escribano como integrantes, la Comisión trabajará por vía remota en enero: "Actuamos por compromiso y responsabilidad porque somos honorarios, pero nadie de la AUF se comunicó con nosotros para decirnos si podíamos trabajar en enero", afirmó Decia.