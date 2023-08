Santi Urrutia, del niño del kart y los tupers de la abuela al sueño de correr por primera vez en Uruguay en el TCR World Tour

Santiago Urrutía, el piloto uruguayo más importante de los últimos años, está muy ilusionado con su próxima carrera ya que marcará un hecho histórico en su trayectoria y en el automovilismo local. El oriundo de Miguelete, Colonia, un pueblito de 999 habitantes en el censo 2011, correrá en la fecha del TCR World Tour, el campeonato mundial de turismos, que por primera vez llegará al país.

Será en la pista de El Pinar, puesta a nuevo para la ocasión, en un evento que tendrá muchas actividades y shows, y que ya tiene más de 10.000 entradas vendidas.

“Estamos por afrontar la quinta fecha del Campeonato del Mundo con el plus de correr en Uruguay en la primera fecha de la etapa de Sudamérica” contó Urrutia a Referí. “El 19 y 20 de agosto en Uruguay y el fin de semana siguiente en Argentina, en San Luis, así que muy entusiasmado de venir a correr a Uruguay como local”.

Será un acontecimiento histórico. El TCR volverá a salir de Europa desde 2019, superada la pandemia, y su primer destino será El Pinar.

“El TCR es un concepto que tiene muchos autos, pero hay una categoría máxima que es el Mundial”, explicó Urrutia. “El cambio de reglamento de este año dice que a cada país que vamos, vamos y nos unimos al TCR de cada país que hay. Como no hay en Uruguay y en Argentina, se va a unir al TCR Sudamericano y vamos a correr con ellos”.

difusión

El coche de Santiago Urrutia

La competencia traerá a más de 250 personas para la realización del evento, desde los pilotos hasta los funcionarios. “Equipos creo que somos como cinco. En mi equipo personal somos cuatro pilotos, un sueco, un chino, un francés y un uruguayo. La carrera se transmite a 102 países en vivo y a más países en diferido. Los que vamos a competir el fin de semana somos unos 35 coches”.

Correr en Uruguay: ¿Hay presión por ser local? ¿Y ventajas?

El coloniense explicó cómo son los coches de su categoría. “El auto es diferente a los de fórmula, que son los que yo corría antes y que salen de la fábrica preparados para correr en pista y que no vemos en la ciudad. Los autos de turismo son autos de calle que luego se preparan y sus marca promocionan en la carrera, es un auto de calle preparado para las pistas”.

Urrutia corre para la Lynk & Co (marca chinosueca de automóviles, propiedad del consorcio chino Geely) y su equipo es el Cyan Racing sueco, con su base en ese país.

difusión

Santiago Urrutia con su casco

“Estoy con ellos desde 2020. El auto tiene 350 caballos de fuerza y anda muy bien, y tiene tracción delantera”, agregó.

Consultado por si sentía una presión extra por correr en su país, dijo: “Presión creo que no, al contrario, lo veo como algo positivo. Creo que es, a diferente escala, como el jugador de fútbol cuando viste la celeste y quiere jugar en el Estadio Centenario”.

“Presión no siento ninguna, creo que siento el estimulo de la gente, que me motiva, ver El Pinar que se está remodelando para tener una fecha del mundial, el entusiasmo de la gente por ir a ver un buen evento de esta magnitud, la gente que no me sigue pero por el Mundial quiere ir a la pista. Así que son muchos factores que se juntan y que me generan motivación”, agregó.

Por ser local, considera que no tendrá ventajas sobre el resto de los pilotos.

Inés Guimaraens

Santiago Urrutia

Llamó la atención lo que dijo al respecto pero es la realidad ya que corre fuera del país desde los 14 años: “Es que increíblemente el circuito no lo conozco porque nunca corrí en El Pinar, sí de dar alguna vuelta en autos de calle, pero nunca corrí”.

“Y después estamos hablando de que estamos en un Campeonato del Mundo, cualquier piloto va a dar 5 o 6 vueltas y se va a adaptar. Así que eso no va a ser un problema mayor para ninguno de los pilotos e inclusive para mí no debería serlo, así que espero adaptarme lo antes posible. Pero el nivel es muy parejo y no se sacan diferencias por ser local o visitante”, explicó.

El kart con el que todo comenzó y la crisis de 2002

Dentro de las atracciones que estarán en El Pinar en esas fechas estará el primer kart de Santi Urrutia, con el comenzó su carrera en las pistas, una etapa que recordó de su niñez y con su familia en plena crisis de 2002.

“Tengo pantallazos, no tengo recuerdos puntuales. Me acuerdo sí que era como un plan familiar de salir, que mi viejo se desestresara de lo que era el campo, era en plena crisis, mi viejo se dedica al campo, por el año año 2002. Mi mamá es maestra. Y todo arrancó porque mi mamá sacó un préstamo en el banco y ahí arranco a correr en karting”, dijo.

Su equipo era muy cercano a la familia y del pueblo. “Mi mecánico era el mecánico de mi papá, el Cholo, quien me prestaba el casco era Pablito, que está hasta hoy en día en Miguelete.

“Era una salida familiar. Nadie entendía mucho, era una diversión, pero la tomábamos en serio porque queríamos competir y queríamos ganar. Pero en sí nadie arrancó a correr pensando a lo que se llegó hoy en día. Pero sí tengo esos buenos recuerdos de mi abuela llevando la tarta en el tupper para comer, era como un encuentro y se disfrutaba muchísimo”, agregó.

Ese kart de las primeras carreras fue acondicionado y funciona como si los años no hubieran pasado. “Va a estar en exposición. Estuvo parado desde que deje de correr, tirado en un rincón de casa, papá y el Cholo lo desarmaron todo, lo pintaron, quedó restaurado 100%, hasta le dieron arranque y funcionaba el motorcito, así que va a estar en El Pinar también”.

Inés Guimaraens

Santiago Urrutia

A los 26 años, Urruita se siente a gusto con su carrera deportiva y considera que está en uno de sus mejores momentos. “Sería injusto de mi parte si me quejo de estar en donde estoy. Porque me fui con 14 años, soy profesional, voy a correr en Uruguay en el mundial”, dijo.

“Claramente uno siempre aspira a más, me gustaría ser campeón del mundo, correr las 500 Millas de Indianápolis, pero todo no se pude. Hay que ir tempo al tiempo, pero sí trabajar para que esas cosas que uno quiere se logren”, indicó

El piloto reconoció que le llevó mucho tiempo y trabajo ser profesional y vivir del automovilismo. “Hoy estoy viviendo ese momento y lo estoy disfrutando mucho, con las exigencias que lleva ser profesional. Estoy en un buen momento y el hecho de correr en Uruguay le pone un plus muy grande a mi carrera deportiva”, dijo.

El saludo con Brad Pitt y el asado con Luis Suárez

El mundo del automovilismo le ha permitido hacer muchos amigos uruguayos en el deporte, como Gastón Reyno, Pablo Cuevas o Diego Laxalt, entre tantos otros.

También conoció a algunas celebridades mundiales, aunque no muchas. “Cuando fui a la Fórmula 1 el año pasado por ejemplo estaba Brad Pitt, conocí a Brad Pitt, pero saludarlo no es conocerlo, conocer es compartir un asado, así la verdad que no”, dijo.

A quien sí conoció y formó una buena relación es a Luis Suárez. “Creo que la persona más grande que conocí y comí un asado fue el Lucho Suárez la primera vez. Después mantuve una relación con él, lo veo una vez cada tanto, hablo por whatsapp”, contó.

difusión

El coche de Santiago Urrutia

“Me acuerdo que él estaba en Barcelona, en 2019, y me recibió en el entrenamiento, después me invitó a la casa y fui a almorzar. La idea que tenia del Lucho es que cuanto más grande uno, más humilde es, y la verdad que la humildad del Lucho de recibirme en la casa, de estar en Barcelona en 2019, en el auge, me recibió como uno más y eso lo valore mucho y aprendí mucho de su actitud que tuvo hacia mí”, dijo el piloto.

Por estos días, Urrutia se prepara para su primera carrera en Uruguay. Va al gimnasio y entrena en un simulador de la pista de El Pinar, la que solo podrá probar in situ dos días antes de la carrera, cuando lleguen todos los equipos y tenga los entrenamientos.

El miedo y el festejo asegurado en Miguelete con su equipo

Otro de los aspectos que trabaja es el mental. “Tengo el mismo psicólogo desde que tengo 5 años. El laburo mental en general creo que es muy importante y cada vez más en los deportistas. Las exigencias y la exposición social que tenemos es muy grande y creo que te pude jugar en contra si uno no pude manejar sus emociones y todo lo que conlleva ser una persona conocida”.

Uno de los aspectos de su carrera es el miedo, algo que considera que si lo sintiera, no podía competir. “Soy de la idea de que cualquier cosa en la que hagas en realidad hay miedo, pero podes tenerlo hasta cierto punto porque si no, no te permite ser uno mismo”, dijo. “Creo que el día que tenga miedo voy a mirarme al espejo y voy a decir que no corro más, no es un deporte que te permita tener miedo”.

Inés Guimaraens

Santiago Urrutia

Por ahora el retiro está lejos en los planes de Urrutia, quien quiere correr muchos años más.

“Hoy en día me toca estar viviendo en Uruguay por lo de correr en Uruguay y lo estoy disfrutando mucho, pero sé que mi vida está más en Europa. Pero en un futuro quiero estar corriendo en auto y después el resto de las cosas veré cómo se va desarrollando mi vida en el día, pero lo que sí es seguro que quiero correr en autos durante muchos años más”, dijo.

Lo que sí tiene claro es que luego de correr en El Pinar, el lunes su equipo se trasladará hacia Miguelete para ser el anfitrión de un gran asado. “Siempre les conté de lo rico del asado a los compañeros del equipo y los voy a llevar a todos a que vivan el ritual del asado en el campo”.

TCR Wolrd Tour, una carrera con muchas atracciones

“La gente no se va a encontrar solo con el campeonato, sino que van a haber eventos musicales el sábado y el domingo”, contó Urrutia, promocionando la llegada del TCR a Uruguay. “El sábado va a estar Agus Mor con Nacho Prina su novio, el domingo Agus Padilla con Cumbia Club, y el coro de Miguelete con algunos ayudantes del Coro Municipal de Colonia van a cantar el himno antes de largar el fin de semana de carrera”. Además, habrá plazas de comida y otras competencias en pista. “Va a esrar el Super Turismo uruguayo, la máxima categoría de automovilismo de Uruguay, van a haber autos de drift que son los que están de moda. Es un evento, un show, y no solo una carrera de autos. Los menores no pagan entradas. Las entradas se venden por Tickantel y ya van más de 10.000 vendidas”