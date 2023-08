Santi Urrutia habló de la “conexión” con Cami Rajchman y el "amor de verano" con Cande Tinelli

Mientras se prepara para correr por primera vez en Uruguay en la histórica etapa del TCR World Tour que se realizará en el Autódromo de El Pinar el 19 y 20 de agosto, el piloto Santiago Urrutia es noticia en estos días por su situación sentimental.

El coloniense de 26 años confirmó a El Observador que está comenzando una relación con Camila Rajchman, la conductora y excantante de Rombai.

Y también contó cómo quedó su vínculo con Candelaria Tinelli, con quien tuvo un relación, y con su padre, Marcelo Tinelli.

Santiago Urrutia en el TCR

En una “conexión” con Camila Rajchman

Consultado si estaba comenzando una nueva relación, con Camila Rajchman, señaló: “Sí, con Cami. Que no soy novio, lo que pasa es que cuando se hace público se inventan los noviazgos y las cosas, lo importante es lo que uno siente dentro de cada uno y en la pareja en sí”, dijo a El Observador.

Urrutia señaló que se conocen desde hace ya un tiempo con la cantante.

“Me llevo muy bien. La quiero mucho a Cami. La conozco de hace mucho tiempo, años. Ella es conocida en Uruguay, yo soy conocido… Hace un tiempito que tenemos la conexión esta”, dijo.

“Y la verdad que estoy en un buen momento, me siento, bien, contento, disfrutando de estar acá en Uruguay, con lo de la carrera, lo de Cami, me siento en paz y tranquilo y eso me da para disfrutar, así que estoy aprovechando al 100 el momento”, dijo el piloto que se prepara para correr en su país por primera vez en la quinta fecha del TCR World Tour, que tendrá el 19 y 20 de agosto en el El Pinar, en una etapa que con más de 40 autos en la parrilla, con 35 pilotos extranjeros, 1.000 personas trabajando en el evento y transmisión en vivo a más de 100 países.

Con Cande Tinelli fue “un amor de verano”

Ante la pregunta de cómo había sido su relación con Cande Tinelli, señaló que “con Cande, todo bien”. “Nos conocimos en el verano. Nunca salí a hablar porque siempre cuando una cosa se hace pública siempre hablan y dicen muchas cosas que por ahí no son. Argentina para eso es un ámbito bastante complicado y un ambiente difícil”, contó.

“Nunca fuimos novios”, agregó Urrutia. “La pasamos bárbaro. Tengo la mejor relación con ella y con toda la familia”.

Canal 12/Sebastián Bauzá Cande Tinelli y Urrutia cuando coincidieron en un evento

“Así que fue un momento del verano, un amor de verano, si se le pude llamar así, pero nunca hubo ningún problema entre nosotros. De hecho tengo la mejor con ella y con su familia, y no pasó nada puntual por lo que nosotros no estemos más juntos. De hecho ella está de novia (volvió con el cantante Coti), la veo muy bien y me alegro mucho por ella”, señaló.

“Tinelli miraba mi carreras”

Su relación con Cande Tinelli también le permitió conocer a su padre, Marcelo Tinelli, el afamado conductor de TV argentino, con quien también quedó un buen vínculo.

“A Marcelo lo conocí y lo hice mirar carreras mías, así que miraba las carreras. También tengo una excelente relación con él”, dijo.

“Ahora arranca el Bailando. Estuve en ese momento en el que estaban en la previa, con las idas y vueltas, si se hacía o no se hacía, me acuerdo que me hacía varios cuentos. Gran persona Marcelo, siempre me recibió de primera y le tengo gran cariño”, agregó Urrutia.