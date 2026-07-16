Motor turbo, tracción 4x4 y velocidad máxima de 180 km/h: cómo son las Jetour T2 blindadas que compró Interior

El Ministerio del Interior adquirió cinco camionetas Jetour T2 que serán blindadas en Uruguay para reforzar los operativos policiales en zonas de alta criminalidad. Aunque no cuentan con el nivel de protección de los blindados de la Guardia Republicana o del Ejército , las autoridades consideran que sus prestaciones las convierten en una alternativa más versátil para tareas de patrullaje y apoyo operativo.

Los vehículos fueron adquiridos mediante una compra directa por excepción y serán incorporados a la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) y a otros despliegues de seguridad, una vez finalizado el proceso de blindaje.

Estas son las principales características del modelo elegido por la cartera.

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La Jetour T2 es un SUV mediano de 4,78 metros de largo , 2 metros de ancho y 1,88 metros de alto , con una distancia entre ejes de 2,80 metros y un despeje al suelo de 220 milímetros , dimensiones que le permiten circular tanto en ciudad como en caminos irregulares.

Está equipada con un motor naftero 2.0 turbo de 254 caballos de fuerza y 390 Nm de torque, asociado a una caja automática de doble embrague de siete velocidades y tracción integral permanente (4x4).

Tecnología para el patrullaje

El modelo incorpora una serie de sistemas electrónicos de asistencia a la conducción que pueden resultar útiles en operativos policiales.

Entre ellos figuran control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, detección de punto ciego, cámaras con visión de 540 grados, sensores delanteros y traseros, control de descenso y asistencia para arranque en pendientes, además de un radar de vadeo para transitar por zonas inundadas.

El vehículo también incorpora seis airbags, control electrónico de estabilidad y reparto electrónico de frenado.

Motor turbo, tracción 4x4 y velocidad máxima de 180 km/h

Según las especificaciones publicadas por Jetour para la versión global del T2, el modelo elegido por el Ministerio del Interior está equipado con un motor naftero turbo de 2.0 litros, que desarrolla 254 caballos de fuerza (187 kW) y un torque máximo de 390 Nm, asociado a una caja automática de doble embrague (7DCT) y tracción integral permanente (4WD). La velocidad máxima declarada es de 180 km/h.

El SUV cuenta con una carrocería monocasco, mide 4,78 metros de largo, 2 metros de ancho y 1,88 metros de alto, tiene una distancia entre ejes de 2,80 metros, un despeje al suelo de 220 milímetros y un tanque de combustible de 70 litros, características que buscan combinar comportamiento urbano con capacidades fuera del asfalto.

Cámaras de 540°, seis airbags y asistencias electrónicas

Entre los sistemas de seguridad que ofrece el modelo figuran seis airbags, control electrónico de estabilidad (ESC), frenado autónomo de emergencia (AEB), control crucero adaptativo (ACC), asistente de mantenimiento de carril (LKA), advertencia de salida de carril (LDW), detección de punto ciego (BSD), monitoreo de presión de neumáticos y cámaras con visión de 540 grados, que permiten observar incluso el terreno debajo del vehículo.

También incorpora sensores delanteros y traseros, asistencia para ascenso y descenso en pendientes y un radar de vadeo pensado para atravesar zonas con agua.

Blindaje para operativos, no para enfrentar armamento pesado

Fuentes policiales explicaron a El Observador que las Jetour T2 serán sometidas a un proceso de blindaje en Uruguay, pero aclararon que no están concebidas para resistir munición de alto calibre, como sí ocurre con los vehículos militares o con los Tigr GAZ-2330 de la Guardia Republicana.

La apuesta del Ministerio del Interior pasa por contar con vehículos más ágiles y discretos, con protección balística suficiente para patrullajes en zonas de alta conflictividad, operativos especiales y traslados de autoridades que requieran medidas adicionales de seguridad.

Su menor tamaño también facilitará la circulación en calles urbanas y permitirá complementar el despliegue de los blindados de mayor porte que actualmente utiliza la Policía.

No obstante, las unidades que utilizará la Policía serán modificadas mediante un proceso de blindaje realizado en Uruguay, por lo que algunas de sus prestaciones —como el peso, el desempeño o parte del equipamiento— podrían diferir de las versiones comerciales publicadas por el fabricante.