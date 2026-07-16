El país que impulsa el crecimiento de Sudamérica, ahora va por su salida al mar de la mano de Uruguay

Mientras Paraguay se consolida como una de las economías con mayor crecimiento de Sudamérica , con proyecciones de evolución de su Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 que superan el 4%, según organismos internacionales y el propio Banco Central , la nación mediterránea avanza en un proyecto binacional con Uruguay que busca dotarla de una terminal portuaria propia sobre el río Uruguay, en Nueva Palmira.

La iniciativa demandará una inversión de US$ 150 millones y estará orientada a reducir los costos logísticos de las exportaciones, que en 2025 superaron los US$ 16.700 millones.

En mayo, el Ministerio de Ambiente uruguayo otorgó la Autorización Ambiental Previa a Woil S.A. , empresa del grupo paraguayo Zapag , encargada de levantar la obra que operará como centro de acopio y transferencia de celulosa y combustibles renovables, además de funcionar como enlace entre el tráfico fluvial de la Hidrovía Paraguay-Paraná y el transporte marítimo internacional.

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El expresidente Luis Lacalle Pou había respaldado públicamente el proyecto: "No me voy a morir sin ver realmente que Paraguay tenga una salida", expresó en un conversatorio en Santa Rita, tiempo antes de que el gobierno actual continuara con el trámite ambiental.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, calificó la integración logística entre ambos países como un factor relevante para el desarrollo industrial del Cono Sur.

La Nación, Paraguay

La construcción del puerto estaba prevista para comenzar en la primera mitad de 2026, una vez que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) notifique formalmente el permiso correspondiente. Las obras demandarían entre 18 y 24 meses, con pruebas técnicas hacia fines de 2027 y la operatividad plena estimada para 2028, siempre que no surjan contratiempos financieros o regulatorios.

"La operatividad total llegará en 2028", ratificaron los responsables del calendario de trabajos a la agencia UY Press, aunque "siempre que el entorno evite obstáculos financieros o regulatorios de última hora".