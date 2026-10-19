"Estoy muy feliz aquí": Ronald Araujo contó sus sensaciones en Liverpool, un club "gigante", mientras estudia inglés y no piensa en un fichaje definitivo

Ronald Araujo , defensa de Liverpool de Inglaterra, aseguró que, aunque es pronto para pensar en un traspaso al equipo inglés, está "muy feliz" en el club y mejorando día a día.

El uruguayo, que está cedido en Liverpool por Barcelona hasta final de temporada, compareció este lunes ante los medios de comunicación antes del partido de Liga de Campeones contra Villarreal (martes, 16:00).

Preguntado por la opción de quedarse en Liverpool más allá del verano europeo, Araujo dijo que aún es pronto para hablar de ello.

"Estoy tratando de disfrutar día a día, de crecer y mejorar. Estoy muy contento aquí y mi familia también, pero aún es pronto", subrayó.

Ronald Araujo fue reemplazado en el entretiempo en el Liverpool ante el Brentford por la Premier League

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"Estoy aprendiendo inglés. Si les soy sincero me está sorprendiendo, porque piensas que el Liverpool es un club muy grande, pero luego llegas aquí y ves que es gigante. Estoy muy feliz porque desde que llegué me he sentido bienvenido no solo por el club, sino también por los aficionados. Quiero devolvérselo en cada entrenamiento y en cada partido", afirmó.

Ronald Araujo en conferencia de prensa previo al partido de Liverpool vs Villarreal Foto: AFP

La posición en Liverpool

Desde su llegada el pasado verano boreal, Araujo ha jugado sobre todo como lateral derecho, con la pareja de centrales establecida entre Virgil Van Dijk y Jeremy Jacquet.

"No es un problema para mí y cuando fiché por este equipo sabía que era una de las posibilidades, así que no ha sido tampoco nada nuevo para mí. Yo lo doy todo en la posición en la que juegue. Tampoco te voy a mentir de que no me siento más cómodo como central, pero el lateral derecho no es una posición difícil para mí", señaló.

Sobre Villarreal, Araújo comentó que es un equipo al que no puedes regalarle la pelota, que tienen el mayor porcentaje de posesión en España solo por detrás del Barcelona y que les va a ayudar mucho que juegan en Anfield.

EFE