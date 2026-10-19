Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"Estoy muy feliz aquí": Ronald Araujo contó sus sensaciones en Liverpool, un club "gigante", mientras estudia inglés y no piensa en un fichaje definitivo

“Yo lo doy todo en la posición en la que juegue”, agregó Araujo al ser consultado por la posición de lateral derecho

19 de octubre de 2026 11:44 hs
Ronald Araujo en conferencia de prensa previo al partido de Liverpool vs Villarreal

Ronald Araujo en conferencia de prensa previo al partido de Liverpool vs Villarreal

Foto: AFP

Ronald Araujo, defensa de Liverpool de Inglaterra, aseguró que, aunque es pronto para pensar en un traspaso al equipo inglés, está "muy feliz" en el club y mejorando día a día.

El uruguayo, que está cedido en Liverpool por Barcelona hasta final de temporada, compareció este lunes ante los medios de comunicación antes del partido de Liga de Campeones contra Villarreal (martes, 16:00).

Preguntado por la opción de quedarse en Liverpool más allá del verano europeo, Araujo dijo que aún es pronto para hablar de ello.

"Estoy tratando de disfrutar día a día, de crecer y mejorar. Estoy muy contento aquí y mi familia también, pero aún es pronto", subrayó.

La prensa inglesa cayó rendida por el nivel de Ronald Araujo en Liverpool y su primer gol en Champions League: "Era lo que todos habían estado esperando"

Ronald Araujo fue reemplazado en el entretiempo en el Liverpool ante el Brentford por la Premier League

"Estoy aprendiendo inglés. Si les soy sincero me está sorprendiendo, porque piensas que el Liverpool es un club muy grande, pero luego llegas aquí y ves que es gigante. Estoy muy feliz porque desde que llegué me he sentido bienvenido no solo por el club, sino también por los aficionados. Quiero devolvérselo en cada entrenamiento y en cada partido", afirmó.

Ronald Araujo en conferencia de prensa previo al partido de Liverpool vs Villarreal

Ronald Araujo en conferencia de prensa previo al partido de Liverpool vs Villarreal

La posición en Liverpool

Desde su llegada el pasado verano boreal, Araujo ha jugado sobre todo como lateral derecho, con la pareja de centrales establecida entre Virgil Van Dijk y Jeremy Jacquet.

"No es un problema para mí y cuando fiché por este equipo sabía que era una de las posibilidades, así que no ha sido tampoco nada nuevo para mí. Yo lo doy todo en la posición en la que juegue. Tampoco te voy a mentir de que no me siento más cómodo como central, pero el lateral derecho no es una posición difícil para mí", señaló.

Sobre Villarreal, Araújo comentó que es un equipo al que no puedes regalarle la pelota, que tienen el mayor porcentaje de posesión en España solo por detrás del Barcelona y que les va a ayudar mucho que juegan en Anfield.

EFE

Las más leídas

Las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras la resonante victoria de Liverpool sobre Peñarol

Peñarol se cae a pedazos, Diego Aguirre perdió el rumbo, Jesús Trindade responsable de la derrota ante Liverpool y Leonel Jaime empezó a jugar fútbol uruguayo: así no llega

Peñarol le ganó en la hora el clásico de fútbol femenino a Nacional y se consagró bicampeón uruguayo en la categoría sub 16

Liverpool 1-0 Peñarol por el Torneo Clausura: la expulsión de Jesús Trindade y el gol de Federico Martínez liquidaron al aurinegro

Temas

Ronald Araujo Liverpool

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos