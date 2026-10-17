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El Observador / Fútbol Internacional / PREMIER LEAGUE

Ronald Araujo será titular en el Liverpool en el duelo ante el Brentford por la Premier League

El Liverpool visita al Brentford en el marco de la fecha 7 de la Premier League con la titularidad de Ronald Araujo

17 de octubre de 2026 10:16 hs

El uruguayo Ronald Araujo forma parte del once inicial del Liverpool para visitar al Brentford, en el marco de la séptima fecha de la Premier League en el Community Stadium, con el objetivo de volver a sumar de a tres puntos en el torneo doméstico luego del triunfo en semana en Champions League, donde el uruguayo marcó su primer gol.

El equipo dirigido por el español Andoni Iraola quiere cambiar la cara luego de ser goleado la fecha pasada por el Manchester City en Anfield. El duelo comenzará a las 11:00 horas.

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