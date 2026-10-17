El uruguayo Ronald Araujo forma parte del once inicial del Liverpool para visitar al Brentford, en el marco de la séptima fecha de la Premier League en el Community Stadium, con el objetivo de volver a sumar de a tres puntos en el torneo doméstico luego del triunfo en semana en Champions League, donde el uruguayo marcó su primer gol.
Ronald Araujo será titular en el Liverpool en el duelo ante el Brentford por la Premier League
El Liverpool visita al Brentford en el marco de la fecha 7 de la Premier League con la titularidad de Ronald Araujo