El probable equipo de Nacional para recibir a Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central, donde se espera que haya entradas agotadas este lunes

Nacional recibe este lunes a Deportivo Maldonado en un partidazo que cerrará la fecha 11ª del Torneo Clausura, encuentro que se jugará en el Gran Parque Central desde la hora 20:00.

De sumar una nueva victoria, los albos llegarán a 23 unidades y quedarán segundos en el Clausura a un punto del líder Liverpool, que este domingo le ganó a Peñarol.

En la Anual, Nacional está quinto con 55 puntos, mientras que Deportivo va segundo con 59. Lidera Peñarol con 63 y Torque y Racing se ubican tercero y cuarto con 57 y 56 puntos, respectivamente.

Luego del equipo alternativo que colocó ante Rentistas el jueves por la Copa AUF Uruguay, el entrenador tricolor Daniel Carreño volverá a colocar su alienación principal este lunes ante los fernandinos.

A qué hora juegan hoy Nacional vs Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura y dónde verlo

Nacional ante Deportivo Maldonado, el rival que más lo complicó este año y le hizo 7 goles, en un nuevo desafío para la racha de Daniel Carreño

El equipo probable de Nacional será con Alexis Martin Arias en el arco; una línea de tres en el fondo con Luciano Rodríguez, Sebastián Coates y Francisco Calvo; Gastón Martirena por el carril derecho, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Luciano González en el medio; Camilo Cándido por izquierda; y Maximiliano Gómez y Tiziano Correa en el ataque.

Tomás Viera y Tiziano Correa Foto: Dante Fernández/FocoUy

Se esperan entradas agotadas

Nacional nuevamente se prepara para agotar todas las entradas a la venta en el Gran Parque Central en el partido de este lunes, como ocurrió en el partido ante Montevideo City Torque.

Los últimos boletos disponibles este lunes por la mañana son para la Tribuna Scarone tras agotarse todos los otros sectores.