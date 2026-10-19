A qué hora juegan hoy Nacional vs Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura y dónde verlo

Nacional y Deportivo Maldonado juegan este lunes 19 de octubre en el Gran Parque Central, en un partido clave correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura del fútbol uruguayo.

El encuentro reúne a dos equipos que buscan escalar en la tabla y mantenerse en la pelea por el Clausura y la Tabla Anual, en una recta final del campeonato en la que cada punto resulta determinante para la definición del título.

El partido entre tricolores y fernandinos se disputará este lunes 19 de octubre de 2026 .

El escenario para este cruce es el Estadio Gran Parque Central , donde el conjunto local buscará hacerse fuerte ante su gente para no perder pisada en la zona alta de la clasificación.

Nacional ante Deportivo Maldonado, el rival que más lo complicó este año y le hizo 7 goles, en un nuevo desafío para la racha de Daniel Carreño

El récord que ostenta Daniel Carreño en Nacional, invicto desde su retorno al club, y la marca de Hugo de León que aspira a igualar

¿A qué hora juegan Nacional vs Deportivo Maldonado?

El pitazo inicial está programado para las 20:00 horas (horario de Uruguay).

Este encuentro será el encargado de cerrar definitivamente la fecha 11 del Torneo Clausura, una etapa que comenzó el viernes y que tiene a varios equipos peleando por el liderazgo.

¿Dónde ver en vivo Nacional vs Deportivo Maldonado?

Para quienes deseen seguir las acciones del encuentro desde sus hogares, la transmisión oficial está confirmada. El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Cómo llegan los equipos al partido

Ambas instituciones llegan a este duelo con la necesidad imperiosa de sumar de a tres puntos para cumplir con sus respectivos objetivos de la temporada:

Nacional: El equipo tricolor necesita una victoria para seguir en la pelea por el Torneo Clausura y no ceder terreno en la Tabla Anual, donde la lucha por los puestos de vanguardia y la clasificación a copas internacionales está al rojo vivo.

El equipo tricolor necesita una victoria para seguir en la pelea por el Torneo Clausura y no ceder terreno en la Tabla Anual, donde la lucha por los puestos de vanguardia y la clasificación a copas internacionales está al rojo vivo. Deportivo Maldonado: El conjunto fernandino atraviesa un gran momento deportivo, ubicándose en los puestos altos de ambas tablas. Además, llega con el envión anímico de haber goleado 4-1 a Albion y clasificar a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. Sin embargo, el equipo dirigido por Gabriel Di Noia sufrió una baja sensible: su arquero titular, Diego Segovia, padeció una grave lesión de ligamentos cruzados. Si bien el club acordó la llegada de Guillermo de Amores para suplirlo, el nuevo guardameta recién firmará su contrato en los próximos días y no estará disponible para enfrentar a Nacional.

Este contexto promete un partido intenso y disputado, donde los detalles y la efectividad en las áreas serán fundamentales para llevarse la victoria en el cierre de la etapa.