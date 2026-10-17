El récord que ostenta Daniel Carreño en Nacional, invicto desde su retorno al club, y la marca de Hugo de León que aspira a igualar

Hace menos de dos meses Nacional tenía comprometidas sus chances de clasificar a la Copa Libertadores , y había comenzado el Torneo Clausura con dos derrotas que lo alejaban de su último tren para pelear por el campeonato, luego de un mal primer semestre. Hasta que llegó Daniel Carreño .

Hoy el tricolor está tercero en el Clausura a dos puntos del puntero Montevideo City Torque , y ya está cuarto en la Tabla Anual, en zona de clasificación a la fase previa de la Libertadores.

El cambio en el rendimiento del equipo desde la llegada del nuevo DT fue grande, sobre todo luego de la victoria 1-0 contra Peñarol en el Campeón del Siglo, momento clave que varios directivos destacaron como el principal revulsivo anímico del plantel.

Los números de Carreño son de récord. El técnico lleva 12 partidos dirigidos en su tercer ciclo con el bolso y no perdió ninguno, lo que lo convierte en el entrenador tricolor con el invicto más largo desde su contratación en este siglo.

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Ningún otro DT de Nacional logró llegar a más de ocho partidos invicto desde su estreno en el cargo. Varios lograron estar más de diez encuentros consecutivos sin perder, y Carreño está a seis cruces de igualar el invicto más largo de los últimos 26 años, que ostenta Hugo de León.

El récord de Daniel Carreño en su tercer ciclo en Nacional

Daniel Carreño Foto: Enzo Santos/Focouy

Desde su debut a fines de agosto con una victoria 1-0 contra Progreso por la tercera fecha del Torneo Clausura, Carreño dirigió a Nacional en 12 partidos, de los cuales el tricolor ganó nueve y empató tres. Además, convirtió 20 goles y solo le anotaron 7.

Con su victoria 2-0 ante Cerro Largo, tres partidos atrás, Carreño superó las marcas de Martín Lasarte y Juan Ramón Carrasco, quienes hasta ese momento eran los técnicos tricolores que habían tardado más encuentros en conocer la derrota desde su llegada al banco del club con ocho encuentros.

Carrasco logró esa marca entre 2010 y 2011, luego de llegar al bolso para reemplazar a Luis González a mitad del Torneo Apertura. Debutó en el banquillo en la novena fecha de ese torneo con una victoria 3-0 contra Tacuarembó, y cerró el Apertura con seis victorias y un empate 0-0 ante Peñarol. A principios del 2011 arrancó el Clausura con un empate 1-1 ante Wanderers para llegar a ocho partidos invicto, racha que terminó en la segunda fecha con una derrota 2-1 ante Fénix.

Carrasco durante su etapa en Nacional

El segundo en alcanzar los ocho partidos invicto desde su asunción fue Lasarte en 2024. El DT llegó a su tercer ciclo a mitad del Torneo Intermedio para sustituir a Álvaro Recoba y se estrenó con una goleada 4-0 ante Cerro Largo. Con cuatro victorias (incluida la del debut) y un empate, el tricolor se metió en la final del torneo, que ganó tras vencer a Peñarol por penales.

Tras ese partido Nacional empató 0-0 con San Pablo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y antes de la vuelta también empató 3-3 con River Plate en el arranque del Clausura. Días después el invicto de Lasarte se terminó con la derrota 2-0 ante San Pablo en el Morumbi, partido recordado por el desvanecimiento en cancha de Juan Izquierdo, que falleció días después.

El propio Carreño en 2002, Álvaro Gutiérrez en 2014 y Gustavo Munúa en 2020 alcanzaron los cinco partidos sin perder desde su llegada a Nacional, mientras que Eduardo Acevedo en 2009 y nuevamente Munúa, pero en 2015, aguantaron cuatro encuentros.

Martín Lasarte en su última etapa como entrenador de Nacional FOTO: LEONARDO CARREÑO

La marca que busca igualar Daniel Carreño

Más allá del récord antes mencionado, los 12 partidos sin derrotas de Carreño también ranquean alto en la lista de invictos más largos de Nacional en el Siglo XXI.

Solo en cinco ocasiones el bolso se pudo mantener más encuentros sin perder. El récord absoluto lo tiene Hugo de León, que estuvo 18 partidos seguidos sin perder entre el final del 2000 y el arranque del 2001.

Tras perder 3-2 contra Defensor Sporting por la fecha 16 del Clausura 2000, el tricolor venció por 1-0 a River Plate en la última fecha para abrochar la Tabla Anual, y luego se consagró campeón tras superar a Peñarol en la final, con un 1-0 a favor en la ida y un empate 1-1 en la vuelta.

Luego el bolso tuvo un arranque de 2001 increíble con 15 partidos invicto, que comenzó en febrero con una victoria 3-0 contra Jorge Wilstermann de Bolivia por la fase de grupos de la Copa Libertadores. La racha culminó en mayo, cuando Peñarol lo venció 2-1 por la décima fecha del Torneo Clasificatorio.

Hugo de León dirigió a Nacional entre 1998 y 2001 y luego en 2004, y obtuvo tres campeonatos uruguayos Foto: El Observador

El segundo puesto lo tiene Munúa, que se mantuvo 15 encuentros sin derrotas en 2020. La racha comenzó en la segunda fecha del Torneo Apertura de ese año con el empate 2-2 ante Cerro Largo, luego de una derrota 2-0 ante Rentistas en el arranque del campeonato. El bolso ganó dos partidos por Copa Libertadores ante Alianza Lima y Estudiantes de Mérida, con un empate ante Wanderers en el medio, antes de que comenzara la pandemia de coronavirus.

Cuando el fútbol regresó cinco meses después, con un recordado clásico que se jugó en medio de una intensa niebla y culminó 1-1, Nacional se mantuvo otros 11 partidos sin perder. La racha terminó a fines de setiembre, cuando Racing de Avellaneda le ganó 2-1 por la quinta fecha de la fase de grupos de la Libertadores. Por el campeonato Munúa se mantuvo durante todo el Apertura sin volver a perder, pero cayó 1-0 en la final del torneo contra Rentistas, derrota que le costó el cargo.

Munúa durante su segunda etapa en Nacional Nacional

Tres entrenadores tricolores lograron mantenerse 14 partidos invictos. De León fue uno de ellos, y lo hizo en 2001, la misma temporada en la que culminó el récord de 18 cruces sin derrotas. Esta segunda marca la alcanzó entre las últimas fechas de la fase de grupos de la Copa Mercosur y el Torneo Clausura, que el tricolor ganó de forma invicta, y culminó con la obtención del Campeonato Uruguayo ante Danubio. Fue el cierre de la primera etapa del Hugo en el banquillo tricolor.

Otro que llegó a los 14 cruces sin derrotas fue el propio Carreño en 2002, su primer ciclo en el club. Su marca empezó en la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores, con un empate 1-1 ante Gremio que dejó afuera al bolso (perdió 1-0 en la ida), y se mantuvo durante cinco meses, hasta que Alianza Lima le cortó la inspiración en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En el medio ganó el Apertura sin conocer la derrota, premio que luego lo llevaría a ganar su tercer Campeonato Uruguayo consecutivo.

El tercero fue Alexander Medina en 2018. Su invicto comenzó en marzo con una victoria 1-0 ante Wanderers por la séptima fecha del Torneo Apertura, que obtuvo en medio de la racha, y finalizó en mayo con una derrota 3-1 ante Estudiantes de La Plata que lo dejó afuera de la Copa Libertadores en la fase de grupos.

Alexander Medina dirigió a Nacional en la temporada 2018

Los 12 partidos de Daniel Carreño en su tercer ciclo en Nacional