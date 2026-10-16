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El mensaje de Nahuel Gelos tras su esperado debut en Nacional, con un buen arranque y final con tarjeta roja electrónica

“Fecha inolvidable", dijo el extremo tras su debut en Nacional

16 de octubre de 2026 14:20 hs
Nahuel Gelos en su debut en Nacional

Nahuel Gelos en su debut en Nacional

Foto: Enzo Santos / FocoUy

El extremo Nahuel Gelos tuvo este jueves su debut oficial en Nacional, club al que había llegado en el último período de pases y en el que era el único fichaje de ese período que aún no había tenido minutos.

El ex Miramar Misiones entró a los 61 minutos del encuentro ante Rentistas por la Copa AUF Uruguay en el Gran Parque Central, cuando el partido estaba 1-0, y tuvo una primera intervención en la que demostró buenas maniobras.

Nahuel Gelos en su debut en Nacional con la 77 y en una charla con Ruben Botta

Nahuel Gelos en su debut en Nacional con la 77 y en una charla con Ruben Botta

Tras su ingreso llegaron los goles de Tomás Viera y Ruben Botta, para que Nacional cerrará el partido con un 3-0 que le permitió avanzar a la siguiente fase de la copa.

Nahuel Gelos vio la tarjeta roja electrónica en su debut en Nacional

Nahuel Gelos vio la tarjeta roja electrónica en su debut en Nacional

Gelos tuvo un interesante estreno, pero el final no fue el mejor. El jugador de 21 años fue a disputar una pelota con un rival, le cometió falta y el juez Eduardo Varela lo expulsó, mostrándole la tarjeta roja electrónica que fue novedad en el encuentro.

El único fichaje de Nacional que aún no debutó y espera su turno para entrar en los planes de Daniel Carreño: Nahuel Gelos

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El mensaje de Nahuel Gelos

Este viernes el salteño se manifestó en sus redes luego de su esperado debut,

“Muy contento de debutar en el club que soy hincha, agradecido a mi familia y amigos por el apoyo de siempre, vamo Nacional”, escribió en su Instagram.

“Fecha inolvidable 15/10/26”, agregó.

Nacional también destacó su debut con su camiseta.

El extremo de 21 años llegó a los albos desde Miramar Misiones, club en el que venía jugando en Segunda división.

En su informe del período de pases de julio y setiembre de 2026, Nacional brindó los detalles de la llegada de Gelos.

El futbolista salteño llegó como préstamo con opción por un monto de US$ 40.000 y los tricolores se quedaron con el 35% de la ficha.

Nahuel Gelos vio la tarjeta roja electrónica en su debut en Nacional

Nahuel Gelos vio la tarjeta roja electrónica en su debut en Nacional

Su representante es Marcelo "Sapo" Sosa, exreferente de la barra tricolor que se dedicó a la contratación de futbolistas y que destacó el buen uno contra uno de su jugador, algo que también fue mencionado por el extremo entre sus virtudes, a las que sumó "velocidad y explosión", así como también ser hincha del bolso.

El contrato de Gelos se extiende hasta diciembre de 2027, por lo que su vínculo con los albos sigue hasta el fin de la próxima temporada.

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