Daniel Carreño tras el triunfo de Nacional sobre Rentistas: su plan para Ignacio Suárez, cómo ve a Agustín Dos Santos y ¿le gusta cómo juega el equipo?

Una de las primeras preguntas de la conferencia de prensa apuntó al arco de Nacional donde se lesionó Luis Mejía, mientras que Ignacio Suárez , el que fue separado del plantel por decisión de Jorge Bava, quien no quiso contar más con sus servicios, volvió a atajar en Tercera.

"Con Suárez por ahora las cosas van a quedar como están. Hubo una idea de Leo Romay (entrenador de arqueros de Nacional) que planteó a la gerencia deportiva y mí que jugara en Tercera. Se lo planteamos al Rafa García que siempre colabora con el primer equipo y con el club e hizo un buen partido, lo fuimos a ver. Mandamos un mensaje y él mandó una buena señal. El primer paso era que actuara, el segundo paso será ver cómo se da la situación en el futuro, quizás en breve puede haber noticias" , dijo Carreño.

Consultado por qué mantuvo a Martín Arias como titular teniendo en cuenta que rotó a todo el equipo, el DT manifestó: "Nos queda muy poco tiempo y (Arias) necesitar tener arco, mejorar, el arquero tiene que jugar, es lo que exige el puesto. Confiamos en él, él estaba muy seguro de que podía ayudarnos y tiene que actuar sin pensar en lo pue puede pasar mañana".

Sobre el buen partido que hizo Agustín Dos Santos, autor del primer gol del partido, dijo: "Destaco poco desde el punto de visita individual, pero como me preguntás te lo contesto, hizo un buen partido, corrió, jugó hacia adelante que es lo que queremos, que sea más protagonista, estar dentro del área lo que le da la posibilidad de estar en el gol. Hizo un gran partido y es lo que esperamos de él, le falta mejorar su físico, conocer mejor el puesto, pero tiene una calidad bárbara y en eso nos apoyamos".

¿Cómo ve Daniel Carreño a su Nacional?

"Lo veo mejor al equipo, entiende mejor los partidos. Nosotros caímos en un momento en que el plantel necesitaba recomenzar, afirmarse en defensa, agarrar confianza y conseguir resultados. Lo conseguimos con actitud y rebeldía. Ahora no queremos separarnos de esas armas. No es que dejemos de lado el juego, sino que de a poco le vamos a poner más juego, más confianza, porque los jugadores creen más en el grupo y a veces se suelta el equipo y lo hace bien. Estamos con la mentalidad de ganar, de estar seguros en defensa, de cometer pocos errores. Me gustaría verlo mejor a Nacional, pero estoy conforme viéndolos en el día a día trabajar".

Sobre el triunfo ante Rentistas, Carreño valoró especialmente el hecho de que se logró habiéndole dado escasas herramientas tácticas a sus jugadores. "Casi que no preparamos tácticamente el partido porque es un equipo nuevo, que no está acostumbrado a jugar junto. Pero fue un buen triunfo. Cuando estemos en la final de la Copa Uruguay, ojalá, nos vamos a acordar de este partido".