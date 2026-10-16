El ex Nacional Gonzalo Petit será baja en Cádiz por una lesión muscular en un comienzo de temporada complicado

El delantero uruguayo Gonzalo Petit , ex Nacional y actualmente cedido por Betis de España a Cádiz de la Segunda división, no estará disponible la próxima jornada ante Granada por una lesión muscular en una práctica.

“El futbolista uruguayo Gonzalo Petit ha sido sometido a diferentes pruebas diagnósticas tras sufrir molestias durante una acción en el entrenamiento del pasado lunes”, indicó el informe de sanidad.

“Los resultados de las pruebas han confirmado una lesión muscular mioaponeurótica en el bíceps femoral , que le impedirá estar disponible para el encuentro del próximo domingo”, agrega el parte médico.

Gonzalo Petit se puso la amarilla al ser presentado en Cádiz de España, su nuevo equipo y el cuarto tras ser fichado por Betis a Nacional por varios millones

El ex Nacional Gonzalo Petit volvió a ser cedido por Betis y jugará nuevamente en la Segunda de España

Cádiz no dio a conocer el tiempo que estará de baja Petit, quien “queda pendiente de evolución, que marcará los plazos de su recuperación y su reincorporación a la dinámica del equipo”.

Petit, que el año pasado fue fichado por Betis a Nacional y fue cedido a Mirandés y Granda, volvió a ser cedido esta temporada a Cádiz, club en el que ha jugado solo 8 minutos en 9 partidos, el pasado 12 de setiembre, tras los primeros cuatro lesionado y con los último cuatro como suplente.