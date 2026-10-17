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Santiago Urrutia ganó su cuarta etapa del año en China y quedó segundo en la general; mirá hora y TV de sus siguientes carreras este fin de semana

El piloto uruguayo ganó la primera de las tres carreras de este fin de semana en China y vuelve a correr este sábado a la noche y domingo a la madrugada; mirá hora y TV

17 de octubre de 2026 17:20 hs
Victoria de Santiago Urrutia en China

Victoria de Santiago Urrutia en China

Victoria de Santiago Urrutia en China

Victoria de Santiago Urrutia en China

Victoria de Santiago Urrutia en China

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Victoria de Santiago Urrutia en China

Victoria de Santiago Urrutia en China

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Victoria de Santiago Urrutia en China

Victoria de Santiago Urrutia en China

Victoria de Santiago Urrutia en China

Victoria de Santiago Urrutia en China

Victoria de Santiago Urrutia en China

El piloto uruguayo Santiago Urrutia ganó este viernes a la noche de Uruguay la primera carrera en Chengdú, China, por la sexta fecha del TCR World Tour que este fin de semana se corre en ese país.

Con este triunfo logró ganar la cuarta carrera del año y es el piloto con más victorias del campeonato hasta este momento.

Victoria de Santiago Urrutia en China

Victoria de Santiago Urrutia en China

Su victoria se dio tras salir desde la tercera posición y en la primera vuelta pasar a liderar la la carrera, manteniendo el primer lugar hasta el final.

En la clasificación general, Urrutia subió al segundo lugar y le descontó 8 puntos al líder, el español Mikel Azcona.

Victoria de Santiago Urrutia en China

Victoria de Santiago Urrutia en China

Este sábado a la noche a las 22:30 de Uruguay, se correrá la segunda carrera, y en la madrugada del domingo, a las 03:10, se correrá la tercera y última carrera de esta fecha en China.

Victoria de Santiago Urrutia en China

Victoria de Santiago Urrutia en China

Las carreras se pueden ver por el canal de YouTube del TCR World Tour y por ANTEL TV.

Victoria de Santiago Urrutia en China

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