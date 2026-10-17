El piloto uruguayo Santiago Urrutia ganó este viernes a la noche de Uruguay la primera carrera en Chengdú, China, por la sexta fecha del TCR World Tour que este fin de semana se corre en ese país.
Santiago Urrutia ganó su cuarta etapa del año en China y quedó segundo en la general; mirá hora y TV de sus siguientes carreras este fin de semana
El piloto uruguayo ganó la primera de las tres carreras de este fin de semana en China y vuelve a correr este sábado a la noche y domingo a la madrugada; mirá hora y TV