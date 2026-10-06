Bergara designó a una periodista como nueva directora de Deportes de la Intendencia de Montevideo

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , designó a Eleonora Navatta como nueva directora de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo (IM).

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Navatta asumirá el cargo el próximo 1° de noviembre y sustituirá a Lionel De Mello , quien presentó su renuncia por razones de salud , informó la comuna.

La nueva jerarca es arquitecta, periodista y exdeportista de alto rendimiento , con una extensa vinculación con la esgrima y experiencia en gestión, comunicación institucional y programas vinculados al deporte.

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Navatta integró la selección uruguaya de esgrima y representó al país en competencias internacionales, en las que obtuvo títulos nacionales y sudamericanos.

Actualmente integra el Comité Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Esgrima y participa de la Comisión de Equidad, Género y Diversidad del Comité Olímpico Uruguayo.

Entre 2017 y 2019 creó y lideró el programa "Jugamos Todas", desarrollado por la Secretaría Nacional del Deporte y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Según destacó la Intendencia, su perfil combina experiencia en el deporte comunitario y federado, liderazgo institucional, ejecución de presupuestos, organización de eventos y diseño de políticas de inclusión.

Su trayectoria en comunicación

Además de su recorrido deportivo, Navatta cuenta con experiencia en periodismo y comunicación institucional.

Desde 2018 se desempeñó como coordinadora de Comunicación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y también ocupó funciones de coordinación administrativa en la Confederación Médica de Iberoamérica y Caribe.

Entre 2022 y 2024 fue coordinadora de Comunicación de Observacom, el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia.

También realizó trabajos de consultoría y asesoramiento para organizaciones nacionales y regionales y, desde hace dos décadas, está vinculada a proyectos periodísticos en radio, prensa, televisión y documental.

A partir del 1° de noviembre, Navatta quedará al frente del área de la Intendencia encargada de las políticas de educación física, deporte y recreación de Montevideo.