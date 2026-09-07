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Devolución Fonasa 2026: BPS habilita las consultas para saber si tenés dinero para cobrar y cuál es el monto

Desde este lunes los contribuyentes pueden consultar si tienen devolución del Fonasa y conocer el monto; los pagos comenzarán el 21 de setiembre

7 de septiembre de 2026 8:51 hs
BPS

El Banco de Previsión Social (BPS) habilita este lunes 7 de setiembre las consultas para que los contribuyentes puedan saber si les corresponde cobrar la devolución del Fonasa 2026 y cuál es el monto que recibirán. La devolución corresponde a excedentes de aportes realizados durante 2025.

Las personas que tengan usuario personal BPS pueden acceder además al monto y al cálculo de su devolución mediante el servicio “Consultar detalle de devolución Fonasa”. Quienes tengan dinero para cobrar recibirán previamente un correo electrónico con el recibo correspondiente.

Cómo saber si tengo devolución del Fonasa

Desde este lunes, toda la población puede consultar si tiene una devolución a través de tres vías:

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Quiénes pueden cobrar la devolución del Fonasa en 2026

Según informó el BPS, como referencia pueden tener devolución los trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales y los jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.848 nominales.

El organismo aclaró que esos montos son indicativos, ya que el resultado final depende de la situación familiar de cada persona.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, había señalado días atrás que la devolución alcanzará este año a más de 152.000 personas, entre trabajadores activos, jubilados y pensionistas.

Cuándo se cobra la devolución del Fonasa

Los pagos comenzarán el 21 de setiembre. Los beneficiarios podrán recibir el dinero mediante una cuenta bancaria, instrumentos de dinero electrónico como Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue, o cobrarlo presentando la cédula de identidad en empresas contratistas como Abitab, Redpagos, Anda y supermercados El Dorado.

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