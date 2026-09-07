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"Nos quedan 10 finales": el mensaje de ánimo de Luis Mejía tras el empate de Nacional ante Juventud que lo dejó sin victoria en la última jugada

Luis Mejía se expresó en sus redes para intentar levantar el ánimo de los tricolores de cara al cierre del Torneo Clausura

7 de septiembre de 2026 9:28 hs
Luis Mejía

Luis Mejía

Foto: Enzo Santos/Focouy

El arquero de Nacional, Luis Mejía, se manifestó en sus redes sociales luego del empate tricolor ante Juventud de Las Piedras este domingo en el Gran Parque Central, donde la visita dejó sin victoria a los locales en la última jugada en la que marcó el 2-2.

El equipo de Daniel Carreño comenzó abajó en el marcador, logró remontar y ponerse 2-1 arriba, pero en el final recibió el gol de la igualdad, lo que cayó como un balde de agua fría en los hinchas y el equipo de La Blanqueada.

Luciano Boggio, Emiliano Ancheta y Francisco Calvo

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Tras el partido, Mejía se expresó en sus redes para intentar levantar el ánimo de los tricolores.

“No hay tiempo para lamentarse, nos quedan 10 finales”, escribió el panameño en su Instagram, en referencia a los 10 partidos que le quedan por el Torneo Clausura, en el que los tricolores buscan ser campeones para poder llegar a la definición de la Liga AUF Uruguaya pero en el que están en el puesto 9°, con 7 unidades, a 6 puntos del líder Liverpool.

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El mensaje de ánimo de Luis Mejía

El mensaje de ánimo de Luis Mejía

A pesar del primer gol de Juventud, tras un fallo defensivo, Mejía tuvo este domingo una muy buena actuación en el primer tiempo, con varias tapadas claves en momentos en los que Juventud estuvo cerca de ampliar el marcador, lo que el golero impidió.

En la segunda mitad no tuvo tanto trabajo, pero en la última jugada Nacional no estuvo atento en la marca y Martín Alaniz definió solo, sin que Mejía pudiera atajar la pelota.

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